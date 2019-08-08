]]>
]]>
Главная В России Новости

В Росстате заявили о резком росте цен на хлеб

13:28 8.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Росстат заявил о резком подорожании черного хлеба в российских магазинах. Как пишет РБК, за первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7 процента.

Отмечается, что за тот же период 2018 года подорожание хлеба составило только 2,3 процента. Отмечается, что в текущем году цены росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года оказался равен пяти процентам.

Последние актуальные цены на отдельные виды хлеба в рублях датированы июнем 2019-го. Черный хлеб в июне текущего года, по данным Росстата, стоил 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6 процента.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали до 75,87 рубля (плюс 8,3 процента), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожал — до 49,96 рубля (плюс 7,4 процента).

Издание пишет, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года.

Ранее в июле сообщалось, что главной причиной подорожания хлеба стал рост цен на сырье — пшеницу и муку. Кроме того, на стоимости хлебобулочных изделий отразилось и повышение налога на добавленную стоимость с начала года.

Темы: Продовольственный рынок, Росстат
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.08.2019, 18:48
Гость: Неправда ваша,

дяденька. На большую буханку уходит три мерных чашки муки (210 мл), 1 мерная чашка молока (210 мл), 2 мерных ложки сахара (15 мл), 1,5 мерных ложки соли (5 мл), ложка постного масла (15 мл), 1,5 (5 мл)мерных ложки сухих дрожжей.
Электричества уходит примерно 400 вт.
А это вместе никак не тянет на стоимость магазинной буханки с разрыхлителями и улучшителями. Даже самой дешевой.
Я пенсионер. Цена для меня имеет значение.
Пользуюсь этой хлебопечкой с 2006 года. Она давным-давно себя "отбила".
08.08.2019, 18:42
Гость: Гость

Но тогда уж надо и о другой стороне упомянуть. У нас рядом с подъездом - черный ход магазина "Пятерочка". Каждый вечер оттуда вывозят просрочку, гнилье и черствый хлеб, везут на ближайшую помойку. На помойке каждый вечер собирается толпа жильцов из ближайших домов и быстренько все это разбирает по домам. Тоже никогда столько народу на нашей помойке не видела.
08.08.2019, 18:09
Гость: *

"Все поля вокруг моей станицы были засеяны пшеницей твёрдых и ценных мягких сортов. (Урожай - хороший урожай! - уже собран)" - значит, краснодарские спекулянты цены задирают на хлебушко, иначе роста цен не было бы!
Все комментарии (20)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.