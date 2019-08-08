В Росстате заявили о резком росте цен на хлеб

13:28

Росстат заявил о резком подорожании черного хлеба в российских магазинах. Как пишет РБК, за первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7 процента.

Отмечается, что за тот же период 2018 года подорожание хлеба составило только 2,3 процента. Отмечается, что в текущем году цены росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года оказался равен пяти процентам.

Последние актуальные цены на отдельные виды хлеба в рублях датированы июнем 2019-го. Черный хлеб в июне текущего года, по данным Росстата, стоил 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6 процента.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали до 75,87 рубля (плюс 8,3 процента), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожал — до 49,96 рубля (плюс 7,4 процента).

Издание пишет, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года.

Ранее в июле сообщалось, что главной причиной подорожания хлеба стал рост цен на сырье — пшеницу и муку. Кроме того, на стоимости хлебобулочных изделий отразилось и повышение налога на добавленную стоимость с начала года.