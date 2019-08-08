Совфед подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест

19:23

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит законопроект, устанавливающи перечень мест в российских городах, где проведение митингов запрещено, а также перечень мест, где это позволено, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить. Чтобы исключить субъективизм и все знали, что в нашем населенном пункте (митинг можно проводить) здесь, а вот здесь, здесь и здесь - ни при каких обстоятельствах, уж извините", - цитирует Климова РИА Новости.

По его словам, такая практика уже существует в Брюсселе.

Как ранее сообщила член комиссии Людмила Бокова, такой закон не нарушал бы положение конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города.