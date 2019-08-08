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Совфед подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест

19:23 8.08.2019
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит законопроект, устанавливающи перечень мест в российских городах, где проведение митингов запрещено, а также перечень мест, где это позволено, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить. Чтобы исключить субъективизм и все знали, что в нашем населенном пункте (митинг можно проводить) здесь, а вот здесь, здесь и здесь - ни при каких обстоятельствах, уж извините", - цитирует Климова РИА Новости.

По его словам, такая практика уже существует в Брюсселе.

Как ранее сообщила член комиссии Людмила Бокова, такой закон не нарушал бы положение конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 22:46
Гость: Надо же

Отведут место у кладбища? Чтоб не заморачиваться на перевозку трупов? Или как фашисты в Бабьем Яру? Общую могилу сами выроют или вежливо попросят?
08.08.2019, 21:23
Гость: Совфеду:

Не лучше ли повод к тому не давать,
Что массам приходится митинговать?
Когда над народом режим издевается,
Он разве не сам на майдан нарывается?
08.08.2019, 21:21
Гость: Зоя

Эта идея Совфеда противозаконна и антиконституционна.
Спохватились!
Воровать надо меньше, чтобы не бояться мирных митингов.
Все комментарии (8)
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