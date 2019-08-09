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ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

18:11 9.08.2019
Фото с сайта auto.gosstandart.info
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В субботу, 10 августа, в Москве ФСИН России проведет масштабный турнир по вождению автозаков, пишет ТАСС.

По данным агентства, в турнире примут участие водители подразделений ФСИН из более чем 10 регионов России. Они продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы. 

Турнир проводится третий год подряд. Он приурочен ко Дню транспортной служды уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа с 2017 года. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Как напоминает агентство, автомобильный способ перевозки арестантов появился в России в 1908 году. Такой способ транспортировки арестантов устранил возможность побегов и контактов арестантов с посторонними лицами, обеспечил скорейшую и более аккуратную доставку их на судебные заседания и значительно облегчил службу конвоиров. 

Темы: ФСИН
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 22:11
Гость: Это нормально

Существовала во времена СССР народная конная игра "козлодрание". Не шучу, реально так называли. Даже документальные фильмы про это снимали. Шкуру козла надо было отнять у другой команды и прискакать с ней в свой аул.
09.08.2019, 21:29
Гость: Шо?

И Главного тоже?
09.08.2019, 21:29
Гость: Я худею!

Край непуганых идиотов. (с)
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