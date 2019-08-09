ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

18:11

В субботу, 10 августа, в Москве ФСИН России проведет масштабный турнир по вождению автозаков, пишет ТАСС.

По данным агентства, в турнире примут участие водители подразделений ФСИН из более чем 10 регионов России. Они продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы.

Турнир проводится третий год подряд. Он приурочен ко Дню транспортной служды уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа с 2017 года. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Как напоминает агентство, автомобильный способ перевозки арестантов появился в России в 1908 году. Такой способ транспортировки арестантов устранил возможность побегов и контактов арестантов с посторонними лицами, обеспечил скорейшую и более аккуратную доставку их на судебные заседания и значительно облегчил службу конвоиров.