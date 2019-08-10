Оппозиция планирует завершить московский митинг 10 августа беспорядками по сценарию Запада

18:17

В Москве проходит согласованная акция на проспекте Сахарова. Ее организаторами являются незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму

Любопытно, что возмущаются только 13 из 57 отстраненных от выборов кандидатов, десять из которых - протеже Навального. В протесте отчетливо прослеживается разделение на «своих» и «чужих», поэтому тема отказа другим незарегистрированным участникам предвыборной гонки довольно неудобная для т.н. оппозиции.

На сегодняшний день невооруженным взглядом видно, что вся их активность курируется и финансируется Западом. Кульминацией стал пиар акции 3 августа в официальном Twitter посольства США в Москве. После этого МИД РФ объяснил американскому дипломату о недопустимость вмешательства Америки во внутриполитические дела России.

Что касается организаторов массовых протестов, то одиозный блогер Навальный и его ФБК неоднократно оказывались участниками финансовых скандалов. Доподлинно известно, что беглые российские олигархи пополняют счета Навального, в частности Михаил Ходорковский. Кроме того, бывший нефтяник напрямую связан с британскими спецслужбами и фондами Джорджа Сороса.

К слову, в своем Twitter беглый олигарх перед согласованным митингом фактически признался, что контролирует и финансирует акции протеста в Москве.

«Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца, — написал Ходорковский о Кремле накануне акции в Москве 10 августа. — Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени».

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с журналистами ФАН заявил, что за всеми протестами стоят внешние силы. Ее представители Навальный, Соболь и Яшин уже не первый год финансируются Западом, заинтересованным в расшатывании политической ситуации России.

По мнению эксперта, либералы действуют по избитым методичкам, проверенным в Киеве, Тбилиси, Бишкеке и т.д.

«Если внимательно присмотреться к тем, кто «качает тему», вы не найдете здесь патриотов, сторонников Новороссии, они не выдвигаются в Крыму, — обращает внимание собеседник ФАН. — Это — не оппозиция, это — откровенно деструктивные силы, проводники американской экспансии на постсоветском пространстве. Наши заокеанские «оппоненты» все годы, прошедшие с момента распада СССР, не сидели сложа руки, они продолжали работать на всех доступных уровнях. В том числе взращивали тех, кто поведет в бой «мясо Майдана».

В беседе с ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что «пятая колонна» пытается устроить бесчинства в Москве и погрузить всю Россию в кровавый хаос. На это США выделяет около 80 млрд долларов, чтобы все это осуществить руками Навального т.д.

«Собственно, это и есть их задача, которую им удалось в свое время выполнить в Киеве и т. д., — напомнил он. — Это — стандартный сценарий. И если в том случае, когда проводится санкционированная акция, граждан надо выслушивать и обеспечивать им безопасность, то в случае с беспорядками необходимо ловить зачинщиков хулиганских действий, преступников и сажать их в тюрьмы. За ними стоят те же силы, которые стояли за аналогичными процессами в Киеве и т. д».