Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии за хамство

12:51

За хамство водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии Константина Харисова. Инцидент произошёл почти в 300 километрах от Абакана.

Вице-губернатор Хакасии Константин Харисов вынужден был добираться до места назначения на попутных машинах. У водителя служебного автомобиля не выдержали нервы, он остановил машину в чистом поле и высадил чиновника, сообщает Снб.фм.

Случай произошёл во время служебной поездки Константина Харисова в Орджоникидзевский район. Во время поездки и.о. заместителя губернатора решил пообедать в одном из кафе в Копьево. Водитель служебной машины чиновника решил присесть с начальником за один столик, но реакция Харисова оказалась непредсказуемой. Он высказал подчиненному недовольство тем, что тот решил поесть за одним столом с более высокопоставленным лицом.

Сцена продолжилась уже в автомобиле. Харисов продолжил отчитывать водителя. У водителя не выдержали нервы, и он остановил машину в чистом поле и высадил Константина Харисова, предложив добираться до места назначения на попутках.