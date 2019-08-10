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Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии за хамство

12:51 10.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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За хамство водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора Хакасии Константина Харисова. Инцидент произошёл почти в 300 километрах от Абакана.

Вице-губернатор Хакасии Константин Харисов вынужден был добираться до места назначения на попутных машинах. У водителя служебного автомобиля не выдержали нервы, он остановил машину в чистом поле и высадил чиновника, сообщает Снб.фм.

Случай произошёл во время служебной поездки Константина Харисова в Орджоникидзевский район. Во время поездки и.о. заместителя губернатора решил пообедать в одном из кафе в Копьево. Водитель служебной машины чиновника решил присесть с начальником за один столик, но реакция Харисова оказалась непредсказуемой. Он высказал подчиненному недовольство тем, что тот решил поесть за одним столом с более высокопоставленным лицом.

Сцена продолжилась уже в автомобиле. Харисов продолжил отчитывать водителя. У водителя не выдержали нервы, и он остановил машину в чистом поле и высадил Константина Харисова, предложив добираться до места назначения на попутках.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.08.2019, 14:28
Гость: Покорному от чистого сердца

Это ты скажешь "желтым жилетам" в Париже.
10.08.2019, 14:14
Гость: Ха Ха

Браво!!! Уважает себя, а значить и нормальных людей. Молодец..Дерму нет места в служебном автомобиле.
10.08.2019, 14:02
Гость: Поручик Ржевский

Азия здесь!
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