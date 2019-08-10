Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

20:24

Президент России Владимир Путин посетил юбилейное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" "Тень Вавилона". Оно проходит в Севастополе на горе Гасфорта.

Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал". За ним сидел врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал на мотоцикле прямо к сцене. Поднялся на нее и оттуда уже обратился к участникам фестиваля, пишут "Вести Севастополь". Они в свою очередь поприветствовали его гудками.

Это не первое посещение президентом байк-шоу в Севастополе. Он уже был здесь в июле 2010 и в августе 2011. Каждый раз он появлялся перед участниками шоу на мотоцикле, только в прошлые годы сидел за рулем трехколесного Harley-Davidson.