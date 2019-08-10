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Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

20:24 10.08.2019

Президент России Владимир Путин посетил  юбилейное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" "Тень Вавилона". Оно проходит в Севастополе на горе Гасфорта.

Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал". За ним сидел врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал на мотоцикле прямо к сцене. Поднялся на нее и оттуда уже обратился к участникам фестиваля, пишут "Вести Севастополь". Они в свою очередь поприветствовали его гудками.

Это не первое посещение президентом байк-шоу в Севастополе. Он уже был здесь в июле 2010 и в августе 2011. Каждый раз он появлялся перед участниками шоу на мотоцикле, только в прошлые годы сидел за рулем трехколесного Harley-Davidson. 

Темы: Крым, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.08.2019, 23:56
Гость: Русский

...а где "возмущенная" нота мида хохляндии, мол, опять их "не спросили" при посещения Президентом РФ ..."укро-территории"...))))
Кстати, весь Мир просто ржёт над шизой хохлов.
10.08.2019, 23:52
Гость: Бобёр

Ему главное, чтоб не в москве, там же митинг, мало ли что..
10.08.2019, 23:23
Гость: Гость

Была.
Все комментарии (9)
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