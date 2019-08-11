Оппозиция нарушила закон, сделав из провального рэп-концерта митинг в центре Москвы

13:29

Изначально поводом для протестов послужил недопуск так называемых «независимых» кандидатов до участия в выборах в МГД

Несмотря на то, что на митинг-концерт на проспекте Сахарова по официальным данным пришло порядка 20 тысяч человек, эксперты оценивают его как провальный.

По мнению, специалиста Экспертного института социальных исследований Олега Матвейчева, даже приглашенные «звезды» российского шоу-бизнеса не помогли организаторам набрать заявленные 100 тысяч человек.

«Это провал большой. Объявляли 100 тысяч, пригласили и Oxxxymiron, и всех остальных — то есть задача была, по сути, превратить все это в концерт. Но поскольку это связано с политикой, то пришло меньше людей. Из-за политики эти звезды сейчас еще и потеряют зрителя», - считает Матвейчев.

Если бы мероприятие было изначально заявлено как бесплатный концерт, на него пришло бы в три, а то и в четыре раза больше людей, уверен политолог. Кроме того, пригласив известных исполнителей, организаторы нарушили порядок проведения митинга. Закон запрещает в одностороннем порядке менять цели и характер мероприятия поле того, как оно было согласовано.

Концерт в минувшую субботу стал четвертой по счету попыткой либералов вывести москвичей на улицы. 27 июля и 3 августа они организовали массовые беспорядки в центре Москвы, по итогам которых в совокупности были задержаны более 1600 человек. В отношении некоторых участников протеста возбуждены уголовные дела.

Изначально поводом для протестов послужил недопуск так называемых «независимых» кандидатов до участия в выборах в МГД. Так, у Любови Соболь в подписных листах было выявлено более 15% брака при допустимых 10%. Протеже Навального прибегла к использованию «мертвых душ» и фальсификациям. Ранее в Пресненском районе Москвы был обнаружен подпольный цех, где нанятые ею «рисовальщики» подделывали подписи москвичей.