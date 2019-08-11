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В Подмосковье дворник с зарплатой 15 тыс. руб. задолжала почти 2 млрд руб.

18:18 11.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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На одно из предприятий ЖКХ подмосковного Воскресенска пришли судебные приставы для взыскания долга с его работницы перед Агентством по страхованию вкладов.  Работающая дворником жительница Воскресенска Бодрова С.Н. оказалась должницей почти 2 млрд рублей, сообщают “Воскресенские деловые вести”.

В ходе выяснения обстоятельств судебного процесса трехлетней давности коллеги женщины узнали, что должница поехала устраиваться в некую столичную компанию курьером. Ее отвезли к нотариусу и оформили на должность директора, а также соучредителя компании "Реалити Плюс". Малообразованная женщина не представляла себе, какие последствия это могло иметь. Действуя от имени компании, Бодрова С.Н. заключила кредитный договор с банком "Судостроительный банк" на сумму 32 млн долларов. Поручителем по кредитному договору оказалась сама Бодрова С.Н.. Позднее банк лопнул, а права востребования долгов перед банком перешли к Агентству по страхованию вкладов.

В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины - 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Половина от заработной платы дворника Бодровой, то есть 7,5 тыс. рублей из 15 тысяч, будет уходить в счет погашения долга. На это уйдет около 259 тысяч лет.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова объяснила, как на дворника могли "повесить" такой долг.  В интервью радиостанции "Говорит Москва" она предположила, что утечка персональных данных клиентов произошла по вине налоговой службы. 

"Есть масса примеров. У меня на глазах человек судится 1,5 года, ни разу не был в условном городе N, тем не менее, на него оформлена компания, которая отмывала деньги. Та же самая история. Объясняется это достаточно просто: налоговая «сливает» информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица. Не как раньше – на бездомных оформляли в 90-е годы. Сейчас работают так", - сказала она.

Екатерина Семёнова назвала эту ситуацию безумием и пообещала взять эту историю на контроль.

Темы: Проблемы долгов и неплатежей в России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 01:50
Гость: Сердечник

подставные лица в большинстве случаев не случайные люди и знают на что идут
11.08.2019, 22:25
Гость: Всё решает только Суд

Не учите юристов кого искать и кого трясти. Юристы - Профессионалы, у юристов есть дипломы. Да дипломы не какие-нибудь хиленькие инженерные, а аж полноценные юридические. Кого им надо, того и будут копать.
11.08.2019, 20:51
Гость: АГА!

Не поленился и посчитал сколько материалов на сей момент ша КМ.RU в разделах Главная и Лента новостей - !7. Из них непосредственно к России относятся аж 15.А теперь прикиньте - могла ли хоть одна из этих тем возникнуть в прогнившем, застойном,неэффективном и тоталитарном ГУЛАГе под названием СССР? Вот и думайте! Пока есть чем.
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