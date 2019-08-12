В Минпросвещения рассказали о сокращении числа специальностей в колледжах

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С первого сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить почти 100 позиций, рассказала "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева.

"Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию", - пояснила Васильева.

Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники".

Вместо профессии "радиооператор" может появиться новая - "монтажник оборудования мобильной связи".

Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений есть также такие специальности, как "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн". И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом - "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".