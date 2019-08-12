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В Минпросвещения рассказали о сокращении числа специальностей в колледжах

00:06 12.08.2019
Ольга Васильева. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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С первого сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить почти 100 позиций,  рассказала "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева. 

"Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию", - пояснила Васильева.

Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники".

Вместо профессии "радиооператор" может появиться новая - "монтажник оборудования мобильной связи".

Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений есть также такие специальности, как "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн". И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом - "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

Темы: Министерство просвещения РФ, Образование в России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 06:36
Гость: Часть специальностей

исчезла, а часть в России так и не появилась. Даешь мерчендайзеров.
12.08.2019, 05:43
Гость: нет производства не нужны профессии

Когда от заводов и фабрик в РФ почти ничего не осталось,необходимость в вышеназванных профессиях отпала.
Роботизация и автоматизация здесь не при чем.
12.08.2019, 03:59
Гость: А

что у нас перестала выпускаться эмалированная посуда? Лысьвеский металлугический завод еще пока работает. Хотя эмалированная посуда формально выпускается на другом предприятии, но это сути не меняет.
И бумаги у нас не будет? И тканей у нас не будет? И электроники у нас не будет? Ё-моё.
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