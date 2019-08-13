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Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата

20:51 13.08.2019
Генеральное консульство Украины. Фото Александр Подобаев с сайта google.com
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Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского представителя во Львове.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МИД РФ.

Отмечается, что украинские спецслужбы в мае 2019 года «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata».

В МИД РФ отметили, что СБУ три месяца не обнародовала эту информацию.

«Видимо, (это) связано с внутриполитическими играми на Украине», - заявили в российском дипведомстве.

На Смоленской площади заявили, что Украина не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей, связанных с работой консульства.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», - заявили в МИД РФ.

Ранее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведка СБУ в Львовской области обнаружила местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их «российскому разведчику под дипломатическим прикрытием».

По данным СБУ, оперативники установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ в Львове». МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата и выдворил из страны.

Темы: Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 22:33
Гость: собранные данные передавал российскому разведчику

Человек просто вел учет числа бандеровцев во Львове. Если это кому-то нужно, то почему бы не подзаработать?
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