Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского представителя во Львове.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МИД РФ.
Отмечается, что украинские спецслужбы в мае 2019 года «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata».
В МИД РФ отметили, что СБУ три месяца не обнародовала эту информацию.
«Видимо, (это) связано с внутриполитическими играми на Украине», - заявили в российском дипведомстве.
На Смоленской площади заявили, что Украина не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей, связанных с работой консульства.
«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», - заявили в МИД РФ.
Ранее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведка СБУ в Львовской области обнаружила местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их «российскому разведчику под дипломатическим прикрытием».
По данным СБУ, оперативники установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ в Львове». МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата и выдворил из страны.