Названы наиболее востребованные в России профессии

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Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда Министерства труда..

Также в десятку самых востребованных профессий вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Эксперты изучали спрос на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам.

В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех регионов. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в специальном справочнике. По результатам обработки данных исключили 181 профессию.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что с января 2020 года планируется исключить почти сто позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.