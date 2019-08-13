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Названы наиболее востребованные в России профессии

08:47 13.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет РИА Новости со ссылкой на  ВНИИ труда Министерства труда..

Также в десятку самых востребованных профессий вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Эксперты изучали спрос на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам.

В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех регионов. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в специальном справочнике. По результатам обработки данных исключили 181 профессию.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что с января 2020 года планируется исключить почти сто позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 11:34
Гость: Ник16

"Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда Министерства труда.."
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Нет инженеров в списке - это конец России. Обслуга не вытянет экономику страны из ямы.
13.08.2019, 11:09
Гость: гость

Все профессии из сферы услуг, что подтверждает промышленного производства практически нет.
13.08.2019, 09:51
Гость: Полухохол

Не удивительно - в списке "дефицитных" профессий самые низкооплачиваемые и самые скандальные - специалист по закупкам, в связи с чем они характерны большой текучестью, потому и стали "наиболее востребованными".
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