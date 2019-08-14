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В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

17:39 14.08.2019
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника.

По его словам, группа граждан подала заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца. Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников", - сказал Олейник.

Во вторник пресс-служба Либертарианской партии России сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа.

Темы: Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 23:50
Гость: Мыкола, послушай меня

и ты дольше проживёшь! "Мирный" митинг охраняют люди в касках потому, что среди охраняемых попадаются люди с гопнутыми и протухшими бандерой мозгами, с молотками и ножами в рюкзаках под видом того, что надо соседу забить гвоздик в квартире.
14.08.2019, 23:38
Гость: Одним словом: "Свободу попугаям!"

Тащи сюда клетку, сейчас мы их .....
14.08.2019, 23:32
Гость: Армянское радио отвечает:

Надо по телевидению заявить, что в Москву прибыл "Беркут" и организаторов митинга как ветром сдует!
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