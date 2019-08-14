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В российских школах предложили ввести факультатив по киберспорту

14:50 14.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В российских школах предложили организовать факультативы по киберспорту. Как пишет RT, с такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой обратились в Институте развития интернета.

Авторы инициативы предлагают провести пилотный эксперимент с 2020-го по 2025 год в каждом российском регионе. Методические основы занятий планируется согласовывать с органами образования, школами, родителям и учителями и с Федерацией киберспорта России.

Кроме того, предлагается проводить турниры по киберспорту между школами и регионами, а также всероссийские чемпионаты школьников.

«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодежи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества за счет участия не в пренебрегаемых взрослыми "обструктивных интернет-течениях", а в реальной школьной, региональной, трансграничной жизни, альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам», — говорится в тексте обращения Институте развития интернета.

Эксперимент по организации киберспортивных факультативов будет проводиться в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», включенных в нацпроект «Образование». Благодаря ему в российских школах до 2024 года будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. 

Ранее в российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны», чтобы избежать полного запрета мобильных в образовательных учреждениях. Предполагается, что в память устройства внесут контакты родителей, учителей и одноклассников, учебный справочник по общим вопросам и калькулятор, а также приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа».

Темы: IT-технологии, Интернет и сети, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 15:30
Гость: факультатив по киберспорту

Это типа на компьютере в футбол играть?
Совсем сдурели.
14.08.2019, 15:27
Гость: Путник

Мой сын учился в школе на экстерне. Пошел сдавать физкультуру. Преподаватель дал ему шесть тем для контрольных работ И НЕ ОДНОГО ЗАЧЕТА ПО ПОДТЯГИВАНИЮ,ОТЖИМАНИЮ, БЕГУ, ПРЫЖКАМ И ТП.
14.08.2019, 15:23
Гость: советский

Для выращивания дебилов ввели ЕГЭ. Теперь предлагают выращивать нажимателей кнопок.
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