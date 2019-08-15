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В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны

17:04 15.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление коменданта Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова.

По его словам, бомба была обнаружена во время ремонтных работ по укреплению грунта.

"В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию", — добавил он.

Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации. "В Кремле все спокойно", — заключил Хлебников.

В первые годы войны, несмотря на усиленную маскировку, Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета 10-11 августа 1941 года одна из бомб упала рядом с Никольской башней.

Темы: Москва, История Великой Отечественной войны
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 22:50
Гость: Борис

Откуда знаешь? Скорее, как и появление чёрной пирамиды в небе десять лет назад, это знак свыше пантеону у стен Московского Кремля.
15.08.2019, 18:55
Гость: Илья

А мог бы и бог поспособствовать взрыву ведь все готово даже было)))
15.08.2019, 18:32
Гость: Этот

навальный...
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