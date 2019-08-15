Минприроды пригрозило запретом на экспорт леса в Китай

09:40

Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассматривает возможность полного запрета экспорта леса в Китай, если КНР не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на российской территории. Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (нелегальной рубки леса - прим.ред), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - сказал Кобылкин.

"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", - сказал глава Минприроды, подчеркнув, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами.

"Я попросил китайские правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - добавил министр.

Он также сказал: "Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы"".