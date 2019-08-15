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Минприроды пригрозило запретом на экспорт леса в Китай

09:40 15.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассматривает возможность полного запрета экспорта леса в Китай, если КНР не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на российской территории. Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (нелегальной рубки леса - прим.ред), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - сказал Кобылкин.

"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", - сказал глава Минприроды, подчеркнув, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами.

"Я попросил китайские правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - добавил министр.

Он также сказал: "Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы"".

Темы: Китай, Проблемы лесного хозяйства в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 15:58
Гость: Алевтина

Там,наверно,мафия уже давно пустила корни,а Министерство природных ресурсов России только сейчас пальчиком осмелилось погрозить... Мафия "черных лесорубов" настолько срослась с чиновничьей мафией высокопоставленных российских баблорубов,что уже,не надеясь на свои собственные силы,обращаются за помощью к китайской мафии...
15.08.2019, 15:06
Гость: Val/

Т.е. рубить будут теперь только по закону? Так по чьему закону уничтожается сотни тысяч гектаров леса?
15.08.2019, 14:25
Гость: это капитуляция

Незаконная вырубка леса - уголовное преступление.
Незаконное перемещение леса через границу, т.е. его контрабанда - уголовное преступление.
Подделка документов для таможенного оформления - уголовное преступление.
Уголовные преступления на территории страны должны пресекать правоохранительные органы этой страны. В этом как раз и заключается суть государственного суверинитета - государство устанавливает свои законы и обеспечивает их выполнение: ловит преступников и сажает их. Ловите и сажайте! При чем тут китайцы, какие к ним претензии? Если они совершают преступления на территории РФ или организуют их, то, опять же, ловите и сажайте.
В чем вообще проблема? Правоохранительные органы не способны обеспечить правопорядок? Это признание несостоятельности государства. Тогда остается только взывать к соседям: "Обильна земля наша, но нет в ней порядка. Придите и владейте нами!"
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