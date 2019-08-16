Минтруд РФ предложил повысить МРОТ

18:18

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей. Как пишет РИА Новости соответствующий документ разработан Минтрудом.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей.

Как ранее сообщила "Российская газета", повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил изданию министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым.