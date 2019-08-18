«Чтобы не переживали»: за что отличник зарубил свою семью

Стало известно содержание записки 16-летнего подростка, убившего свою семью

Следственный комитет Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту массового убийства в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

В этом доме было совершено убийство. Фото с сайта ulpravda.ru

По данным следствия, тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей были обнаружены утром 18 августа. Все они погибли от многочисленных ранений, нанесенных топором.

Позже возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села, правоохранители также нашли тело 16-летнего родственника погибших. Согласно предварительной версии силовиков, подросток убил свою семью, после чего покончил с собой.

На месте преступления также было обнаружено предсмертное послание мальчика, подтверждающее предположение следователей.

«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — рассказал РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

Фото из соцсети

Как сообщает РЕН ТВ, накануне убийства мальчик отправил голосовые сообщения своему другу, в которых рассказал о предстоящей расправе над родственниками. Себя подросток попытался оправдать тем, что мать его «гнобила», а младшие сестра и брат не любили.

В своих посланиях он также признался, что очень любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не расстраивать их смертью остальных членов семьи.

Произошедшее стало настоящим шоком для всех жителей села, знакомых с погибшими. Как сообщает телеграм-канал Life shot, в школе подросток-убийца был гордостью класса и всегда вел себя очень спокойно.

«Все праздники вместе проводили, никогда слова лишнего не говорил, да и Марина никогда не кричала на него, мирные отношения были. Бабушка во внуке души не чаяла, она только и говорила про Тимура. И вот благодарность», — рассказала каналу местная жительница.

Тем не менее, проблемы в семье все-таки были. Как оказалось, отец мальчика – заядлый алкоголик — бросил жену и ребенка, когда тот только пошел в школу. После развода мужчина платил алименты, однако денег семье все равно не хватало. Чтобы как-то справляться, мать подростка переехала вместе с ним и другими детьми к родителям – там они жили на пособия и пенсии в одном доме.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Ранее, в середине апреля 2019 года в Тверской области перед судом также предстал 15-летний подросток, зарубивший топором своих приемных мать и бабушку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Свое преступление мальчик совершил в мае 2018 года. Дождавшись ухода из дома матери и сестры и оставшись наедине с приемной бабушкой, он напал на нее с топором и жестоко расправился с пожилой женщиной.

«Он нанес пожилой женщине удар лезвием топора и не менее четырех ударов обухом топора в область головы», — сообщили в СК.

Завершив расправу над бабушкой, мальчик также нанес ей несколько ножевых ранений, после чего спрятал тело в подвал.

При этом одним убийством подросток не ограничился. Вечером, когда с работы вернулась его приемная мать, он также набросился на нее с топором. Тело убийца спрятал в том же подвале, после чего забрал ключи от машины и направился в город Конаково Тверской области.

Добраться до места назначения без происшествий ему не удалось – по пути мальчик попал в ДТП с участием двух автомобилей, однако успел скрыться с места происшествия. Вернувшись домой, он также ограбил семейный сейф, из которого забрал сбережения матери на сумму более 368 тыс. рублей.

Задержать малолетнего убийцу удалось уже через несколько дней. В ходе допросов он рассказал следствию, что планировал свое преступление не один год, тайно ненавидя приемную семью. Для этого мальчик ежедневно просматривал страницы в интернете, выискивая различные способы осуществления задуманного.

Опираясь на собранные доказательства, суд вынес подростку приговор. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство двух лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «Тайное хищение чужого имущества». По решению судьи мальчик был отправлен в воспитательную колонию на восемь с половиной лет.