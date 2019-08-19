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Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги

22:13 19.08.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции в форте Брегансон он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, граждане имеют право на мирный протест.

«Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями»,— цитирует президента России «Коммерсант».

Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущен на выборы в Мосгордуму.

Президент России связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом. Он напомнил, что в 2014 году на выборы не были допущены более 100 человек. По его словам, власти дают людям возможность выражать протест и законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов. Владимир Путин выразил мнение, что внутриполитическая ситуация в стране будет развиваться в рамках закона.

Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.

В ответ французский президент напомнил о том, что сторонники протестного движения «желтых жилетов» смогли принять участие в выборах. «Во Франции, если сравнивать, то те, кто выходили на манифестации, свободно представили свои кандидатуры на выборах. Те, кого называют "желтыми жилетами", свободно избирались на выборах в Европарламент и на муниципальных выборах»,— сказал Эмманюэль Макрон.

Темы: Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 23:42
Гость: Расшифровка конспекта

Граждане имеют право в соответствии с моим личным законом - принятым моей думой и моей Валей и подписанным мною. На меня этот закон не распространяется, как и все другие, т.к. я выше закона, который я принял и подписал. И вообще, спорить с моей властью это абсурд, который всегда приведёт спорящих к столкновению с асфальтом и с моими любимыми зверюшками.
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