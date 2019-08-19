ФСБ опубликовала первые данные о приезжающих на учебу в Россию иностранцах

11:43

Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистические данные о приехавших на учебу в Россию иностранцах.

Сообщается, что за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тысяч студентов (в начале 2018 года в России было более 274 тысяч иностранных студентов).

Больше всего учащихся приехали из Казахстана (59,3 тысячи), Китая (21,2 тысячи), Узбекистана (14 тысяч) и Украины (13,7 тысячи). Всего в России учатся приезжие из 174 стран, передает РБК.

Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Белоруссии - 231, из Канады - 99, по три человека с Мальты и из Гондураса и один гражданин Исландии. Также приезжают граждане Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США.

Напомним, ФСБ ведет статистику по учету иностранных граждан с начала года. Это связано с тем, что в 2018 году Росстат обновил приказ, утверждающий статистическое наблюдение ФСБ за иностранцами. Помимо учебы также добавился сбор данных о работе.