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ФСБ опубликовала первые данные о приезжающих на учебу в Россию иностранцах

11:43 19.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистические данные о приехавших на учебу в Россию иностранцах.

Сообщается, что за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тысяч студентов (в начале 2018 года в России было более 274 тысяч иностранных студентов).

Больше всего учащихся приехали из Казахстана (59,3 тысячи), Китая (21,2 тысячи), Узбекистана (14 тысяч) и Украины (13,7 тысячи). Всего в России учатся приезжие из 174 стран, передает РБК.

Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Белоруссии - 231, из Канады - 99, по три человека с Мальты и из Гондураса и один гражданин Исландии. Также приезжают граждане Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США.

Напомним, ФСБ ведет статистику по учету иностранных граждан с начала года. Это связано с тем, что в 2018 году Росстат обновил приказ, утверждающий статистическое наблюдение ФСБ за иностранцами. Помимо учебы также добавился сбор данных о работе.

Темы: Образование в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 15:11
Гость: Не,

в органах не служил.
19.08.2019, 15:10
Гость: ТС

Между прочим... В России даже сегодня образование качественнее чем например в Швеции! Сравниваю с университетом в Уппсале, где училась сама...
19.08.2019, 14:46
Гость: В.В.

Сам, небойсь, обучаешь, как специалист?
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