Опубликовано видео учебного воздушного боя МиГ-31БМ в ближнем космосе

14:56

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

«В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России», - сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача – в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полёт осуществлялся на скорости 2500 км/ч. и на высоте более 20 км. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вёл поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели лётчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели 6 вылетов в стратосферу.

Отмечается, что тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.