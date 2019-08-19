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Убившему семью подростку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

12:04 19.08.2019
Фото из соцсети
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Ульяновскому подростку, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.

Ранее в прокуратуре региона заявили, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не стояла. Подросток также не находился на учете у врачей, однако в предсмертной записке, которую он оставил, обнаружились возможные признаки психического расстройства.

В записке он написал, что "решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией", отметил представитель прокуратуры.

Погибших нашли днем 18 августа в их доме в селе Патрикеево Базарносызганского района. 66-летний мужчина, 69-летняя и 42-летняя женщина и двое четырехлетних детей погибли от рубленых ран. Тело 16-летнего подростка нашли у вышки сотовой связи неподалеку от села.

Следствие считает, что он убил родных и затем покончил с собой. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 14:16
Гость: ага

Сатанизм и мракобесие процветают. И американские фильмы, и прозападное ТВ всячески способствуют этому процветанию. Самое частое слово которое можно услышать на ТВ -это убить, трупы... и синонимы этих терминов. Плоды наркотических фантазий режиссеров-постановщиков и фильмов, и сериалов и шоу и рекламы...
19.08.2019, 13:05
Гость: ну да

Будут ставить психологический диагноз мёртвому. сомневаюсь что там много можно найти,тем более учился хорошо и им гордились. А отдельные фразы есть у всех.Вон и рыжий радовал своими откровениями и ВВП, ДАМ. Теперь из "пластилина" шизика лепить будут... Хотя чего странного, если у ВВП друг психолог (или социолог) при власти дипломатией занимается. Этот наляпает что захотите. Да и самих психологов можно раскрутить под завязку даже по коротким видео.
Нет. Проблемы не в его психике. Хотя конечно невинные убийства существуют. Я вон учась в школе чуть не убил ребёнка, подбросил и не поймал. Проблема в среде.
19.08.2019, 13:03
Гость: личный опыт

Понятно. Начнут натягивать сову на глобус... хотя какую там сову, канарейку.
Сами-то прикиньте. Парню 14 лет. Мамаша инвалид, бабка старая, двое маленьких детей...Денег не хватает. Перспективы у парня нулевые.
Вот и не выдержал нагрузок. Зато Мара Багдасарян на слуху у всей страны...развлекается мажорочка и вся полиция страны перед ней во фрунт.
Или этот клоун, что с 13 лет без прав разъезжает и людей сбивает безнаказанно (мама адвокат). На полицию тупо не обращает внимания.
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