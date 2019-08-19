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Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах

09:16 19.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минпросвещения дал рекомендацию региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Рекомендации были подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором.

"В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях",- отмечается в сообщении.

Анализ международного опыта показывает, что длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, уточнили в ведомстве. 

При этом, ограничения телефонов не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

"При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами", - добавили в ведомстве.

В течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса, подчеркнули в министерстве.

Темы: Министерство просвещения РФ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 13:46
Гость: Мизулина

Правильно было бы оградить детей от пользования мобильными телефонами до 16 лет. Только с 16 лет и с согласия родителей детям разрешалось покупка и пользование мобильными телефонами и смартфонами. Через сматрфоны всякие Навальные призывают молодёж к бунтам против власти и неповиновению, этим мы сможет спасти молодёж от вредного влияния и радиации которую излучают вредные для детей мобильные телефоны.
19.08.2019, 13:15
Гость: Сердечник

"Анализ международного опыта опыта показывает"...
что с соображением совсем никак по такому простому вопросу...
а ещё интеллигенция...
19.08.2019, 12:18
Гость: Чем же

они без мобильных будут на уроках заниматься?
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