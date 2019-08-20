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Еще две мониторинговые станции вышли из строя после взрыва у Северодвинска

11:17 20.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Стало известно еще о двух мониторинговых станциях по установлению уровня радиации, которые перестали передавать данные после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американское издание приводит заявление исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, который сказал, что с 13 августа перестала поступать информация от станций в городе Билибино на Чукотке и в селе Залесово на Алтае. Станция в Уссурийске при этом работает в обычном режиме.

19 августа сообщалось о первых двух мониторинговых станциях в Дубне и Кирове, которые перестали передавать информацию.

До этого Ядерный центр безопасности Норвегии сообщил об обнаружении радиоактивного йода в воздухе в период с 9 по 12 августа.

Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

Темы: Утечки радиоактивных и отравляющих веществ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.08.2019, 13:13
Гость: Простой генерал от инфантерии

Проверил сегодня, в Крыму фон нормальный...
20.08.2019, 13:01
Гость: Ну вышли и вышли.

Нашли проблему.
20.08.2019, 13:01
Гость: Эмигранту-халявщика.

Тебя давно.
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