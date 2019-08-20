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В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона

15:01 20.08.2019
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Фото с сайта kremlin.ru
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В Кремле охарактеризовали переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном как насыщенные, конструктивные и доверительные, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Встреча двух глав государств состоялась накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Она продлилась около 3,5 часов.
"Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", — сообщил Песков.

Он отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиция Путин и Макрона по всем вопросам.

"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — отметил Песков.

В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.

Стороны обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особенное внимание они уделили ситуации на Украине, подчеркнул представитель Кремля.

"Весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи", — сообщил Песков.

Кроме того, в рамках визита Путина во Францию состоялись еще и переговоры с участием двух делегаций, двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам, заключил он.

Темы: Россия, Франция, Международная политика, Владимир Путин
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