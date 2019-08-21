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В РАН призвали вернуться к разработке советских нефтяных месторождений

10:30 21.08.2019
Фото из открытых источников
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В Российской академии наук предложили вернуться к разработке нефтяных месторождений, которые были уже выработаны во времена СССР.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал замдиректора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

По его словам, в обозримом будущем нефть в России не закончится.

«При нынешнем коэффициенте извлечения 70% нефти остаётся в недрах. И можно ставить вопрос о том, чтобы начинать повторную разработку месторождений, которые выработаны даже 50-60 лет назад. Есть факты, подтверждающие, что на таких старых формально по документам выработанных месторождениях, когда начинаешь разработку, дебиты достаточно высокие, пластовое давление восстановилось. Речь идёт о том, чтобы вернуться к старым регионам, пересмотреть эти месторождения. Здесь ещё можно долгие годы работать».

Богоявленский также призвал стимулировать или «принуждать» добывающие компании осваивать культуру производства и стремиться к максимальному извлечению углеводородов из пластов на новых, только открывающихся месторождениях.

Темы: Российская Академия наук, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 17:07
Гость: Евгений

Писал человек не компетентный
21.08.2019, 15:05
Гость: Трезвый

вывод. Этот господин хочет выжать досуха всю нефть не понимая что его карман от этого на наполнится. Сейчас идет небывалый в истории грабеж ресурсов России и весь навар от продажи нефти за бугор идет в частные и в основном иностранные руки. По сути идет грабеж наших потомков что и есть преступление против будущего России и ее граждан.
21.08.2019, 15:03
Гость: mesozoic_2

Значит, министр Новак прав, нефть заканчивается.
+
314 энергетической супер-державе.
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