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Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

16:04 22.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Коптевский районный суд столицы получил иск ГУП «Московский метрополитен» к политику Алексею Навальному, координатору его московского штаба Олегу Степанову, а также к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву и Ивану Жданову.

Сумма и суть требований в карточке дела (№ М-1830/2019) не указаны. Заявление поступило к судье Вере Петровой, сообщает «Право.ру».

После несанкционированных митингов в центре Москвы к этим же ответчикам также подали иски ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения»), ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

Например, госпредприятия потребовали 12,5 млн руб. в счёт возмещения имущественного вреда, нанесённого транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате протестов.

В «Армении» отмечали, что были вынуждены закрыть кафе на Тверской улице «с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям», передаёт «Новая газета».

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, после первого митинга задержали больше 1000 человек, после второго – около 600. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 22:43
Гость: Сердечник

так пойдите к соседям и побейте им посуду во имя демократии,
ну чтоб всё как в приличных странах было...
22.08.2019, 20:58
Гость: Алекс Дорф

Киборг, народ устал от властных воров, бездарей (вредителей) президентов, министров и их проплаченных холуев.
22.08.2019, 20:15
Гость: Зоя

Нисколько не сомневаюсь, преследуя оппозиционеров, шестерки из ресторана "Армения" выполняют заказ Кремля.
Вот так в РФ-ии втихую, подковерно действует "административный ресурс".
В приличных странах использование "административного ресурса" - это уголовное преступление. Но это в приличных странах, там, где правит Закон.
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