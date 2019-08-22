Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

16:04

Коптевский районный суд столицы получил иск ГУП «Московский метрополитен» к политику Алексею Навальному, координатору его московского штаба Олегу Степанову, а также к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву и Ивану Жданову.

Сумма и суть требований в карточке дела (№ М-1830/2019) не указаны. Заявление поступило к судье Вере Петровой, сообщает «Право.ру».

После несанкционированных митингов в центре Москвы к этим же ответчикам также подали иски ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения»), ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

Например, госпредприятия потребовали 12,5 млн руб. в счёт возмещения имущественного вреда, нанесённого транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате протестов.

В «Армении» отмечали, что были вынуждены закрыть кафе на Тверской улице «с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям», передаёт «Новая газета».

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, после первого митинга задержали больше 1000 человек, после второго – около 600. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.