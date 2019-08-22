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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

11:51 22.08.2019
Минтруда и соцзащиты РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишет газета «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

В частности, чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, указывал он. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — заявил Медведев.

Российский премьер напомнил об опыте американского предпринимателя и основателя Ford Генри Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к росту производительности труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

Позднее в пресс-службе Минтруда говорили РБК, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку законодательству это не противоречит. В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.

Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 17:57
Гость: buslaif

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — заявил Медведев.
/////////////////
Для всякого рода политОлухов, журналюг, писателей и пр. дистанционные форматы может быть и подходят,а как быть с производством? Пусть попробует руководитель по телефону управлять производственным процессом, или начальник цеха с мастером будут руководить подчинёнными с пляжного лежака.Мы ещё довольно далеки от полной компьютеризации производства и роль работников в этом деле велика.Начнутся сбои, аварии, невыполнение плановых заданий, возрастёт себестоимость продукции,упадут доходы, возрастут недоплаты налогов в казну. Предвидятся вопли бизнесменов, средних и мелких предпринимателей:"Дайте возможность предпринимателям и людям самим регулировать свои отношения.Не лезьте в дела предпринимателей таким госрегулированием".
Кстати, китайцы, наверное, скоро перейдут на 7-дневную рабочую неделю и если создадим для российского бизнеса и госпредприятий новые трудности в виде 4-дневной недели, то еще шире откроем наш рынок для китайских, индийских, корейских и прочих товаров.
22.08.2019, 17:40
Гость: Виктор.Красноярск.

Вот увидите после сентябрьских выборов,глупые митюхины мыслищы о 4х днейной неделе прекратятся.
22.08.2019, 16:57
Гость: осторожно троцкизм

Сократится рабочее время.
Сократятся доходы людей.
Это скрытая безработица.
По России будут бродить толпы нищих и бесправных людей.
Начнется строительство резерваций/концлагерей для кто не смог трудоустроиться. Этих будут изолировать. Это рабовладельческая колония. Людей посадят на цепи и будут нещадно эксплуатировать. Государство превратится в одну большую частную компанию колонизаторов, пожирающее все вокруг как саранча.
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