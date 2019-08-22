В кузбасском селе произошла массовая драка с участием цыган

10:50

В России произошла очередная массовая драка с участием цыган, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в селе Подгорное Кемеровской области. Отмечается, что в драке участвовали около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. При этом большинство участников драки были пьяны.

Один из цыган в драке нанес ножевые ранения двум мужчинам. Он сейчас задержан, а потерпевшие госпитализированы.

После массовой драки в село ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. В приемной главы поселения Подгорное сообщили, что в четверг будет организовано собрание местных жителей - пройдет народный сход.

13 июня массовая драка с участием цыган произошла в селе Чемодановка Пензенской области. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших скончался 14 июня.

По информации СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков. После массовой драки все цыганские семьи (около 650 человек) покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.