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В кузбасском селе произошла массовая драка с участием цыган

10:50 22.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России произошла очередная массовая драка с участием цыган, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в селе Подгорное Кемеровской области. Отмечается, что в драке участвовали около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. При этом большинство участников драки были пьяны.

Один из цыган в драке нанес ножевые ранения двум мужчинам. Он сейчас задержан, а потерпевшие госпитализированы. 

После массовой драки в село ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. В приемной главы поселения Подгорное сообщили, что в четверг будет организовано собрание местных жителей - пройдет народный сход.

13 июня массовая драка с участием цыган произошла в селе Чемодановка Пензенской области. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших скончался 14 июня.

По информации СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков. После массовой драки все цыганские семьи (около 650 человек) покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

Темы: Кемеровская область, Драки и групповые столкновения
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 17:37
Гость: Владимирыч

может, чтоб не мучились... ?
22.08.2019, 13:07
Гость: stalker

"Разговаривать" в таком духе с цыганами умеют только на Урале. Тут у нас, как правило, счет идет в пользу местных.
22.08.2019, 12:57
Гость: ТС

Так жалко этих беззащитных, вооруженных только ножами, цыган!
Все то их обижают во всех странах мира: и учится то им не дают и работать тоже...Что в России, что в Швеции, что в Финляндии...
Ну и что им остается то? Жалко их очень...
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