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В школах предложили ввести уроки по World of Tanks, FIFA и Minecraft

11:49 22.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Среди них - Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Об сообщает РБК со ссылкой на письмо ИРИ, направленное в Минпросвещения.

В приложении к письму указано, что большинство из этих игр - общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты.

Также в списке содержатся игры, не имеющие отношения к киберспорту, - Minecraft и CodinGame (специальная платформа для изучения программирования в игровой форме).

Критериями отбора игр послужили их популярность среди аудитории, а также наличие поддержки игры разработчиками (обновление контента).

«Кроме того, важными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», - говорится в письме.

Эксперты ИРИ считают, что выбранные дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту. Эксперимент предлагалось реализовать в нескольких школах в каждом регионе в 2020–2025 годах.

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 13:58
Гость: Николай

Лучше по преферансу, хоть польза будет.
22.08.2019, 13:19
Гость: В.С. Черномырдин

У кого руки чешутся - чешите в другом месте!
22.08.2019, 13:11
Гость: Ольга

Присоединяюсь, больше уже ни чего не скажешь.
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