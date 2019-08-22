Минпросвещения высказалось против компьютерных игр в школьной программе

14:42

В Минпросвещения не поддержали предложение Института развития интернета включить в школьную программу такие игры, как Dota 2 или Minecraft, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства заявили, что программа уже рассчитана на допустимую нагрузку детей, добавление новых предметов приведет к переутомлению школьников.

В министерстве в курсе, что геймификация применяется в образовании как в России, так и за рубежом. Ведомство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что ИРИ предложил включить компьютерные игры в школьную программу как факультативные занятия. Эксперты предложили учить детей играть в игры, по которым проводятся международные киберспортивные соревнования, например, в Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks.

Такие занятия помогут тренировать у детей скорость реакции, умение действовать в команде и стратегическое мышление. Из неспортивных игр в ИРИ посоветовали школьникам развивающий креативность строительный симулятор Minecraft и сервис по игровому обучению программированию CodinGame.