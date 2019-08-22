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Минпросвещения высказалось против компьютерных игр в школьной программе

14:42 22.08.2019
Dota 2
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В Минпросвещения не поддержали предложение Института развития интернета включить в школьную программу такие игры, как Dota 2 или Minecraft, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства заявили, что программа уже рассчитана на допустимую нагрузку детей, добавление новых предметов приведет к переутомлению школьников.

В министерстве в курсе, что геймификация применяется в образовании как в России, так и за рубежом. Ведомство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что ИРИ предложил включить компьютерные игры в школьную программу как факультативные занятия. Эксперты предложили учить детей играть в игры, по которым проводятся международные киберспортивные соревнования, например, в Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks.

Такие занятия помогут тренировать у детей скорость реакции, умение действовать в команде и стратегическое мышление. Из неспортивных игр в ИРИ посоветовали школьникам развивающий креативность строительный симулятор Minecraft и сервис по игровому обучению программированию CodinGame.

Темы: Министерство просвещения РФ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 17:17
Гость: Долой фиСкультуру!

Исчо ба русский с химией куда-небуть задвинуть.
22.08.2019, 17:17
Гость: Ну да

Ну, каждая инициатива, она же с подоплекой какой-то. Кто хотел и хочет играть, тот и сейчас играет и будет играть, без всяческих школьных занятий. Игровые кибер-таланты хотят найти? Да ну, не то и не так. Так в чем она, подоплека то)?
22.08.2019, 15:04
Гость: Иван Иваныч

Могли бы и подождать с заголовком, дав разгореться холливару, где каждый оратор бы оттоптался на "режиме"," истреблении молодого поколения" и прочем.
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