Оргазм Нострадамуса «Эстетический терроризм» (переиздание)

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Эстетический терроризм», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Улан-удинская группа «Оргазм Нострадамуса» существовала не благодаря, а вопреки. О каких комфортных условиях может идти речь, когда сами же музыканты свой родной город презрительно величали Быдлоградом. А сам ныне покойный лидер команды Алексей «Угол» Фишев, по воспоминаниям его подруги и соратницы Сабрины Амо, стал в итоге заложником своего образа много пьющего раздолбая, что и привело его к печальному финалу.

«Эстетический терроризм» - один из лучших альбомов «ОН» и своеобразный манифест. Под свой разгульный образ жизни Фишев подводит неплохую теоретическую базу, апеллируя то к пословицам («пьяный проспится, дурак – никогда»), то к письму Пушкина к Вяземскому о черни, которая радуется всяческим прегрешениям и унижениям гениев. Всеми силами Фишев нам пытается доказать, что гений «мерзок, но не так, как вы – иначе», и это ему почти удается.

Забористый хардкор и рок-н-ролльные риффы волей-неволей заинтриговывают слушателя. Фишев не просто демонстрирует хорошее чувство юмора, но и умело использует наработки старших коллег по цеху. Например, в «Персоне нон-грата» слышатся интонации Андрея «Свина» Панова из «Автоматических Удовлетворителей», а прочитанный перед «Гимном дураков» стих написан в духе Егора Летова.

Как обычно, музыканты «ОН» не брезгуют и использованием фрагментов из известных эстрадных и попсовых песен. В «Персоне нон-грата» звучит «Popcorn» Гершона Кингсли, а в «Гимне дураков» - «Аромат любви» Лады Дэнс. В эпическом полотне «Раздражение аморала» можно уловить намек на музыкуальную тему из песни «Агаты Кристи» «Навеселе», но, скорее всего, это совпадение является случайным.

В рамках антологии «Оргазма Нострадамуса» диск «Эстетический терроризм» роскошно переиздан – в диджипаке с буклетом и наклейкой с логотипом группы. Порадуют поклоннников и опубликованные в буклете тексты песен, хотя почему-то «Раздражение аморала» уместилось на странице не до конца…