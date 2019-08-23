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Памфилова заявила об «информационном перекосе» перед выборами

00:03 23.08.2019
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Освещение избирательной кампании происходит с «информационным перекосом», сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в интервью на телеканале «Россия 24». Она напомнила, что в единый день голосования 8 сентября будет проходить более 5 тыс. выборов разного уровня, но основное внимание прессы, в том числе западной, приковано к митингам незарегистрированных кандидатов.

«Все крутится вокруг Бульварного кольца, а на самом деле масштабная избирательная кампания идет во всех 85 регионах России,— цитирует Памфилову «Коммерсант».— Есть определенный очень мощный информационный перекос: всего менее двух десятков людей, но шум был на всю Вселенную, поскольку именно на это обратили внимание».

По ее словам, из 57 недопущениях кандидатов в суд подавали менее 20 человек, которые ставили под сомнение саму систему сбора подписей.

«Да мы признаем, что по целому ряду параметров система сбора подписей и проверки отстает от современных требований времени, которые диктуются нашим обществом. И естественно, надо пересматривать целый ряд каких-то процедурных моментов, упрощать этот процесс. Но это не значит, что надо отрицать саму процедуру и принцип сбора подписей — он работает прекрасно»,— сказала госпожа Памфилова.

Она также заявила, что вместе с совершенствованием технологий ЦИКа «те, кто пытается нечестным путем собирать подписи», стали совершенствовать методы по «изготовлению» подписей. Одним из путей решения Элла Памфилова назвала инициативу проведения голосования через портал госуслуг, которая сейчас находится на стадии согласования.

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 10:39
Гость: Nik

У нас демократия - иногда погонять жёлтомордых жилетов необходимо, а то заржавеет. Да и без перекосов заржавеет у липерадистов.
23.08.2019, 10:33
Гость: Геннадий

Да не перекос а наглое административное давление.В Вологде "зарубили" кандидата в губернаторы Морозов от КПРФ-обоснование не собрал необходимое количество подписей чиновников-не избирателей а именно чиновников.Скажите реально ли собрать подписи чиновников за представителя КПРФ если ВСЕ чиновники от единой России? А время на дебаты другим кандидатам на вологодском телевидении мизер,зато действующий губернатор Кувшинников(получивший ещё будучи мэром Череповца почетную кличку бездонный кувшин)с экранов телевизора не вылазит.Да и вообще пора биллютени для голосования снабжать отрывными талонами,которые по истечению половины работы избранного чиновника с оценкой его работы направляются избирателем с оценкой его работы.Оценку избранному чиновнику должен давать избиратель,а не вышестоящий чиновник или Президент.И если она отрицательная безоговорочная смена оногл на занявшее второе место или перевыборы.
23.08.2019, 10:30
Гость: Иван Иваныч

До Панфиловой как то поздновато дошло, что в прессе только и говорят о недопущенной Соболь, с ее 0,0000003 процента поддержки, и молчат про других.
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