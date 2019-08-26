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Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в регионах к 2036 году

07:56 26.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Женщины будут превосходить в численности мужчин почти во всех регионах России в долгосрочной перспективе. По оценке Росстата, единственным субъектом, где к 2036 году мужчин будет больше, чем женщин, станет Чукотка. Сейчас здесь на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин.

Так, в Росстате отметили, что в текущем году на 1 тысячу мужчин в РФ приходится 1154 женщины, к 2036 году соотношение составит 1 тысячу к 1128.

Обратная тенденция заметна только на Чукотке. Через 17 лет там на 1 тысячу мужчин будет порядка 813 женщин. При этом к 2031 году количество мужчин по отношению к женщинам может увеличиться на Камчатке.

Эксперты полагают, что причиной «дефицита» мужского населения являются более высокие риски смертности сильного пола, пишет РИА Новости.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0–4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20–25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», — пояснил доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По оценке ведомства, единственным субъектом, где к 2036 году мужчин будет больше, чем женщин, станет Чукотка. Сейчас здесь на 1 тыс. мужчин приходится 956 женщин

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d634d9f9a794794e7ad65b4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Темы: Статистические данные и прогнозы, Демографическая ситуация в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2019, 16:10
Гость: Сердечница

Женщины - тоже люди, говорят. Чего же плохого, что нас будет много? Вот тогда войдут в российскую культуру гаремы. И будет это всеми восприниматься нормально.
26.08.2019, 15:32
Гость: олег

Уверен, прогноз не точен. Власть успеет провести еще одну пенсионную реформу и мужиков подкосить.
26.08.2019, 15:30
Гость: Старый евrей

Фигня. Бабуины из Средней Азии решат проблему. Количеством этих бабуинов. Ну и власть нынешняя сразу закончится, поскольку на их места придут альфа-самцы бабуинов. Зачем бабуинам либералы?
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