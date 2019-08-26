Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в регионах к 2036 году

07:56

Женщины будут превосходить в численности мужчин почти во всех регионах России в долгосрочной перспективе. По оценке Росстата, единственным субъектом, где к 2036 году мужчин будет больше, чем женщин, станет Чукотка. Сейчас здесь на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин.

Так, в Росстате отметили, что в текущем году на 1 тысячу мужчин в РФ приходится 1154 женщины, к 2036 году соотношение составит 1 тысячу к 1128.

Обратная тенденция заметна только на Чукотке. Через 17 лет там на 1 тысячу мужчин будет порядка 813 женщин. При этом к 2031 году количество мужчин по отношению к женщинам может увеличиться на Камчатке.

Эксперты полагают, что причиной «дефицита» мужского населения являются более высокие риски смертности сильного пола, пишет РИА Новости.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0–4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20–25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», — пояснил доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.