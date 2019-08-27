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Росстат зафиксировал рост бедности в России

21:20 27.08.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения - 5,6%, объяснили в Росстате.

В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7%.

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались 19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%).

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2019, 23:34
Гость: А чё?

Чем отличается капитализм от социализма? Жертвы ЕГЭ ответят, что рыночными отношениями и этим докажут преимущество советского образования. Процент рыночных отношений и там и там примерно одинаков и незначителен. В экономических отношениях капитализма и социализма превалирует государственное регулирование экономикой, но! При социализме государственное регулирование экономикой направлено для удовлетворения интересов большинства населения страны. А вот при господстве холуёв капитала государственное регулирование экономикой всегда направлено для удовлетворения узкой и близкой к власти группы лиц, т.е. абсолютного меньшинства населения. А отсюда - высокий процент бедных и нищих при капитализме будет всегда.
27.08.2019, 22:17
Гость: такс

Всё врут обещали 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест а получилось всего 20,9 миллионов
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