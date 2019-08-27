Росстат зафиксировал рост бедности в России

21:20

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения - 5,6%, объяснили в Росстате.

В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7%.

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались 19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%).