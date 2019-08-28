Федоров: Навальный использует проверенную на Западе технологию по вбросу фейков

21:06

Очевидно, что деятельность «цеха компроматов» была направлена на дискредитацию выборов в России и дестабилизацию общества

Алексей Навальный и Михаил Ходорковский организовали в Петербурге подпольную редакцию для дискредитации российских чиновников и политиков. Однако сейчас между лидерами оппозиции наблюдается разногласие. Олигарх пытается передать управление проектом другому исполнителю, считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Корреспонденты Федерального агентства новостей установили связь между блогером Навальным и финансовыми активами олигарха Михаила Ходорковского. Спонсором «центра компроматов» в Санкт-Петербурге был олигарх, который курировал всю деятельность организации через журналиста Ольгу Чуракову, сотрудницу своего карманного ресурса «Проект».

В этой незаконной редакции готовили фейковые статьи на «нежелательных» чиновников, планирующих участвовать в выборах 8 сентября. Любопытно, что они все относятся к партии «Единая Россия». Следует отметить, что ложная информация подавалась совместно с реальными фактами из биографии фигурантов, тем самым вызывая иллюзию правды у читателей.

Парламентарий Федоров отметил, что в своей деятельности Навальный применяет технологии, ранее проверенные на Западе.

«Это известная технология, которая была разработана англичанами. Мы могли видеть ее применение на примере "Белых касок". То есть речь идет не о сборе, а о фабрикации компромата. Формируется информация, похожая на правду, но правдой не являющаяся. Вспомните, как тот же Навальный фабриковал компромат против премьера нашей страны. Все это было сделано с красивыми кадрами, с дронами, которые очень дорого стоят. Но это был именно фильм и компромат фабрикационного характера. И также он работает в остальных своих расследованиях, в том числе и приуроченных к выборам 8 сентября. Это именно фабрика фабрикации данных, слепленная по английским рецептам», – объясняет депутат.

В своем расследовании журналисты ФАН выяснили, что все оборудование и дорогостоящая техника была приобретена деньги экс-главы ЮКОСа. Также на деньги олигарха наняли сотрудников, поэтому Ходорковский не стал пускать все на самотек, а наблюдал за процессом через подконтрольный себе медиа «Проект» и журналиста Ольги Чураковой.

Сама Чуракова имеет сомнительную репутацию в журналистской среде, но вполне устраивала Ходорковского в роли куратора работы «цеха компроматов». Ее услуги потребовались даже на самом начальном этапе создания незаконной фирмы. Распечатка ее билетов указывает на то, что она прибыла в Петербург 22 февраля 2019 года. Она следила за деятельностью «цеха», согласовывала документы и прочее вплоть до облавы полицейских. Отмечается, что Чуракова вернулась в Петербург в день, когда обнаружили подпольную редакцию. Дав ценные указания сотрудникам, избежавшим задержания, она в тот же день отправилась в Москву.

Истинная деятельность подпольной организации заключалась в дискредитации муниципальных и губернаторских выборов. Кроме того, несколько сотрудников избиркомов пожаловались корреспондентам ФАН, что некие журналисты предлагали им крупную сумму денег за вброс фальшивых документов и за ложную видео или звукозапись. Отмечается, что речь идет о мошенничестве во время выборов и подготовке к ним. По словам политика Федорова, неудивительно, что именно Ходорковский спонсирует создание таких фейков, потому что Запад поставил именно его на должность распределителя денежных потоков.

Депутат заявил, отлаженная схема переправки финансов действует уже не первый год. Естественно, что финансовые вливания осуществляет Госдепартамент США через Ходорковского, ответственного за часть проектов в нашей стране по уничтожению России и русского народа.

Очевидно, что деятельность «цеха компроматов» была направлена на дискредитацию выборов в России и дестабилизацию общества. Но этого не удалось достичь из-за разногласия между Навальным и Ходорковским. Олигарх разочаровался в провальных протестных акциях в столице и прекратил финансирование создателя «ФБК». Позже Ходорковский несколько раз критиковал проект «Умное голосование» Навального и считал, что от него много проблем и сложностей.

Возможно, это некий знак Навальному уйти с политической дороги Ходорковского. Также считает и Евгений Федоров, отметив, что они поссорились на финансовой почве.

«Похоже, Навальный слишком много украл, и Ходорковский сегодня имеет к нему претензии финансового характера. По крайней мере, мы получили такую информацию. Ходорковский не пытается явно поссориться, но исходит из того что Навальный – вор. И поэтому эту фабрику фабрикаций, которая стоит очень дорого, пытается передать под управление других агентов в России», – считает Евгений Федоров.

Но депутат объясняет, что Навальный по-прежнему остается ключевой фигурой в планах Запада, поэтому не стоит беспокоиться за его дальнейшую судьбу.

Напомним, здоровьем блогера интересовался американский президент. Госдеп пытался трижды заступиться за него по случаю незначительных арестов. Навальный для них считается неприкосновенной личностью всегда. И трогать его тем более не позволено Ходорковскому. Поэтому олигарх скорее всего ищет нового исполнителя в своих проектах.

Напомним, ранее сам олигарх Михаил Ходорковский заявил, что формирует специальную команду с целью смены власти в России различными методами, включая незаконные акции протеста.

