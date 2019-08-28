Коломойский призвал снять часть санкций против России

15:00

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным отказаться от части санкций в отношении России, которые Украина ввела из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщил «Цензор.НЕТ».

Он отметил, что против Москвы было введено два вида санкций: первые вступили в силу после ситуации с Крымом, вторые — «после 17 июля (2014 года — прим. ред.), когда они сбили „Боинг“».

«Россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — пояснил Коломойский.

Он пояснил, что предлагает снимать санкции постепенно, после выполнения Россией каждого из трех основных условий.

«Когда на Донбассе наступил мир — это раз; когда Россия выведет свои войска — это два; когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей — это три», — сказал Коломойский.

Он уверен, что Москва несет большие потери из-за постоянно ужесточающихся санкций со стороны Украины. Он также назвал Донбасс «большой обузой» для России, на содержание которой из бюджета страны выделяются неподъемные суммы.

«Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят», — заявил он.

Кроме того, он предложил отделить вопрос Донбасса от ситуации с Крымом, решая обе эти проблемы постепенно. По его словам, необходимо переформатировать Минские договоренности в два отдельных пакета: по Крыму и по Донбассу.

«Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс», — подчеркнул он.

Коломойский также отметил, что в случае отказа России пойти на уступки Украина будет вынуждена начать экономическую войну.