Объем секретной части ВВП России составил 4,9 триллиона рублей

09:49

Засекреченные расходы российской экономики составили 4,85 триллиона рублей, или 5,3% ВВП. Такие подсчеты приводит РБК на основе данных Росстата за 2017 год (данные за 2018-й еще не опубликованы).

Речь идет о расходах на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности.

Именно в этот [2017] год был пройден пик гособоронзаказа, и затраты на оборону в России снизились впервые за 19 лет.

Росстат в 2017 году перешел на международную методологию СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). По ней в состав ВВП включаются расходы государства на долговременные вооружения и результаты научных и разработок. Но Росстат не раскрывает эти сведения, ссылаясь на закон о гостайне.

Согласно подсчетам РБК, в 2016 году расходы по этим категориям составили 4,6 триллиона рублей (5,3% ВВП), в 2015-м — 3,8 триллиона (4,6% ВВП).