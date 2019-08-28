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Объем секретной части ВВП России составил 4,9 триллиона рублей

09:49 28.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Засекреченные расходы российской экономики составили 4,85 триллиона рублей, или 5,3% ВВП. Такие подсчеты приводит РБК на основе данных Росстата за 2017 год (данные за 2018-й еще не опубликованы).

Речь идет о расходах на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности.

Именно в этот [2017] год был пройден пик гособоронзаказа, и затраты на оборону в России снизились впервые за 19 лет.

Росстат в 2017 году перешел на международную методологию СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). По ней в состав ВВП включаются расходы государства на долговременные вооружения и результаты научных и разработок. Но Росстат не раскрывает эти сведения, ссылаясь на закон о гостайне.

Согласно подсчетам РБК, в 2016 году расходы по этим категориям составили 4,6 триллиона рублей (5,3% ВВП), в 2015-м — 3,8 триллиона (4,6% ВВП).

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 15:22
Гость: Да, забыл отметить данные ВОЗ

В среднем мире в странах около 51% расходов на здравоохранение поступает из государственного бюджета, и более 35% приходится на долю наличных платежей населения.
Глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский сообщает, что "Консолидированный бюджет здравоохранения России - 3,3 трлн рублей. Население тратит еще 3 трлн ежегодно. Так что, строго говоря, заложенные в бюджет расходы мало на что влияют"
В странах со средним уровнем доходов за период с 2000 г. государственные расходы на здравоохранение на душу населения удвоились. В среднем в странах с уровнем дохода ниже среднего бюджетные расходы на здравоохранение на душу населения составляют 60 долл. США, а в странах с уровнем дохода выше среднего – порядка 270 долл. США.
28.08.2019, 15:15
Гость: *

"Забываешь отметить что в США эти расходы идут за счёт населения со специального отведённого налога", который в РФ именуется "ОМС".
28.08.2019, 14:59
Гость: ABCD

Учитывая наши реалии можно теперь знать сумму теневого кармана пр-ва
для эффективного распила, куда падают и бесследно исчезают в том числе пенсии и НДС.
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