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Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву для возможного обмена

15:25 29.08.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Осужденного в России за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги, где он отбывал наказание, в Москву для обмена с украинской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Эту информацию МК подтвердили в ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы. По данным издания, Сенцова этапировали в столичное СИЗО "Лефортово". Часть пути Сенцов проделал на самолете, а часть автотранспортом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. "Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении [Кирилла] Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал он.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что свобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".

В украинских СМИ на прошлой неделе обсуждалась информация о планируемом обмене удерживаемых между РФ и Украиной, называлась формула "33 на 33". Информацию о скором обмене ТАСС подтвердил и адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых россиян на Украине. На этом фоне несколько дней назад Киев посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась нераскрытой для общественности.

Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По словам Зеленского, этот обмен "должен стать первым шагом доброй воли".

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники  в Симферополе  подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 21:12
Гость: я так щитаю

Все просто. Чекистские традиции раскрытия заговоров, когда создавали дела врачей, инженеров и пр. были реализованы в Крыму теми, кто ранее служил в украинской СБУ, а с приходом России выслуживался перед новой властью.
29.08.2019, 18:57
Гость: Титус

Запросто. Савинков тоже был писателем, поэтом и при этом террористом.
29.08.2019, 18:56
Гость: Титус

А представьте себе, каким героем вернулся на Украину этот Сенцов, если бы ему удалось безнаказанно совершить теракт?
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