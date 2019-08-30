]]>
]]>
Главная В России Новости

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

10:04 30.08.2019
© KM.RU, Наталья Ступникова
© KM.RU, Наталья Ступникова
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о продлении летних каникул до 1 октября.

По его мнению, в таком случае у школьников появится время на отдых в сентябре или на подработки, сообщает РИА Новости.

По словам Власова, ему часто поступают такие предложения от учеников и преподавателей. Например, ему жалуются на высокий уровень нагрузок - экзамены заканчиваются к июлю, поэтому фактически каникулы длятся два месяца.

Депутат считает, что так как многие школьники и студенты предпочитают летом работать, то продление каникул позволит им получить больше практических знаний и закрепить теоретические.

Данная инициатива также будет способствовать развитию туризма в России, считает Власов. Он предложил реализовать идею в пилотном режиме на территории Хабаровского и Приморского краёв.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2019, 15:53
Гость: самневри

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР УКАЗот 1 октября 1980 г. N 3018-X
О ПРАЗДНИЧНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДНЯХ
День знаний - 1 сентября
30.08.2019, 15:45
Гость: однозначно

Очередной малолетний интеллектуал.."По его мнению, в таком случае у школьников появится время на отдых в сентябре или на подработки"-про подработки наиболее сильно сказано.Очень актуальная мысль,в силу бреда ,даже не комментируется.
30.08.2019, 15:29
Гость: ABCD

Сокращения изучения математики, физики, химии с лихвой компенсируется доп часами "закона божия".
Если это сделают, то уже можно не удивляться тому, что школьники не знают даже даты начала второй мировой войны и Великой отечественной.
За всеми благими намерениями всегда стоят чьи то интересы. Если кому то нужно сокращение учебного года на целый месяц значит кто-то видит в этом свой интерес. Преследуемая цель скрыта чешуёй пустых рассуждений.
Россия скатилась по уровняю образования на 34-е место (первое место в мире прочно держал СССР) и провал этот произошел за годы путинского правления. Спад образования продолжается, введение в школах "духовных" предметов это первый признак деградации образования.
Нужно было не в школах ЭТО делать а что бы попы у себя строили "воскресные школы" и ждали добровольцев. А так получается, что детей принудительно оболванивают мракобесием религии.
Я вижу одно, либеральному антинародному режиму ненужны образованные люди способные хотя бы прочитать что написано на договоре мелким шрифтом...
Все комментарии (38)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.