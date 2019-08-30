В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

10:04

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о продлении летних каникул до 1 октября.

По его мнению, в таком случае у школьников появится время на отдых в сентябре или на подработки, сообщает РИА Новости.

По словам Власова, ему часто поступают такие предложения от учеников и преподавателей. Например, ему жалуются на высокий уровень нагрузок - экзамены заканчиваются к июлю, поэтому фактически каникулы длятся два месяца.

Депутат считает, что так как многие школьники и студенты предпочитают летом работать, то продление каникул позволит им получить больше практических знаний и закрепить теоретические.

Данная инициатива также будет способствовать развитию туризма в России, считает Власов. Он предложил реализовать идею в пилотном режиме на территории Хабаровского и Приморского краёв.