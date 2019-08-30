Первые плоды пенсионной «реформы» - безработица уже дает о себе знать

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста



© KM.RU, Илья Шабардин

Вывод о процентном соотношении трудящихся и безработных был сделан на основе сравнения информации из ПФР о количестве работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения с запрошенной в Росстате информации об общем количестве проживающих в стране предпенсионеров. Выяснилось, что в этой возрастной категории работают только 4 млн. человек, а согласно данным статистического ведомства, в стране проживает 10,1 млн граждан обозначенного выше возраста.

Откуда такая безработица, рассказывает в беседе с Накануне.RU руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России, руководитель Центра трудовых отношений и социального партнерства ИПД, кандидат экономических наук Олег Соколов.

Он объясняет, какие меры стоит предпринять Правительству, чтобы обезопасить трудовые отношения этой категории граждан с работодателем и тем самым повысить количество официально устроенных предпенсионеров.

– Стало известно, что на сегодняшний день только 40% граждан предпенсионного возраста в России официально трудоустроены. Как оцениваете уровень безработицы среди этой категории граждан?

– У нас вообще много людей, которые трудоустроены без оформления договора, такая проблема существует, и это касается не только предпенсионеров – таких людей много и среди молодежи, и даже больше среди молодежи.

У нас уровень безработицы достаточно низкий – уровень зарегистрированной безработицы и уровень по критериям международных организаций труда. Регистрируемая безработица у нас вообще где-то 700 тысяч, то есть менее 1%. А по критериям Международной организации труда безработица – 3,5 млн человек, то есть она в 4,6 раза выше, и вот в этом-то и есть проблема – значительное число людей не обращается в службы занятости для того, чтобы найти подходящую для себя работу. Это касается и предпенсионеров. Здесь было правильное решение принято о том, что у них появилась возможность учиться за бюджетные деньги.

Причем учиться независимо от того, является человек безработным или он работает где-то, неважно, оформлен трудовой договор или нет. Такая возможность у них есть – получить новую профессию, специальность за бюджетные деньги. Это может помочь людям для того, чтобы найти подходящую работу, которая их больше устроит.

Но сейчас учиться за бюджетные деньги через государственные службы занятости могут только три категории граждан: это безработные, которые зарегистрировались, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и предпенсионеры. Все остальные категории граждан могут учиться, получить новую профессию или профподготовку только за свой счет, что, наверное, неправильно.

У нас серьезный перекос в рынке труда – появлялась информация, что чуть ли не 34 миллиона людей находятся в "квалификационной яме" так называемой, то есть работают не там, где бы хотели, или их компетенции не соответствуют тому, чем они занимаются. Эти люди могли бы бесплатно получить новую профессию или специальность, тогда бы рынок труда был более сбалансированным и с точки зрения спроса, и с точки зрения квалификации работников.

– То есть проблема сводится к тому, что люди должны пройти профпереподготовку, но ленятся это делать?

– Нет, здесь еще одна проблема существует, хотя она касается не предпенсионеров, а уже пенсионеров скорее – очень многие из них работают без оформления трудовых договоров. Но это связано с тем, что не индексируется пенсия работающих пенсионеров. Говорили и эксперты, и профсоюзы о том, что отмена индексации пенсии работающим пенсионерам приведет к тому, что часть из них уйдет с рабочих мест, а часть останется работать, но работать не оформляя трудовые отношения.

– Эти цифры по безработице будут увеличиваться по мере реализации пенсионной "реформы"?

– Да, их будет безусловно больше, потому что сейчас пока еще не все возрастные категории охватывают, тоже есть плавающая сетка. Ну а превентивные меры в этом отношении, в общем-то, приняты, надо отдать должное Правительству, президенту, потому что по его инициативе возможность получения новой профессии появилась.

Сейчас государственные службы занятости этим занимаются, можно туда обратиться, там есть достаточно широкий список профессий и специальностей, по которым человек может получить новую специальность вместе с уже имеющейся, есть и вечернее обучение, есть и обучение онлайн, сейчас в этом направлении шаги предприняты правильные.

– Но ведь проблема заключается и в том, что мало информации об этом, люди просто не располагают данными о таких возможностях?

– Согласен с вами – информационная составляющая страдает. Мне кажется, знают об этом в основном те, кто этой темой интересуется профессионально и далеко не всем предпенсионерам об этом известно, чувствуется практически полное отсутствие информации.

– Есть еще, наверное, такой психологический момент, что не все хотят переучиваться "на старости лет", грубо говоря, люди уже имеют опыт, профессию, но не могут получить работу по своей специальности. Да и неясно какие профессии востребованы – ну, переобучился человек, и его сразу на работу возьмут? В России нет такого понятия как "эйджизм", как это исправить – обязать работодателя как-то на законодательном уровне?

– Да, здесь обязанности брать на работу определенное количество возрастных соискателей нет, но есть уголовная ответственность за увольнение предпенсионеров. И это, кстати, одна из причин, почему они не могут нормально устроиться на работу. Очень многие выступали против введения уголовной ответственности за увольнение, в том числе и профсоюзы – мы считаем, что это неэффективные меры, они не приведут ни к чему. Уголовная ответственность для работодателя приводит к тому, что этих людей просто не хотят брать, либо просто не оформляют трудовые договоры.

Вот, кстати, как раз цифра, что только 40% работают официально, может с этим и быть связана – остальные работают неофициально. Работодатель, естественно, не хочет оформлять трудовой договор, потому что уволить потом такого сотрудника будет нельзя, а можно будет загреметь по уголовному делу вообще. Ему проще договориться с человеком и платить "серую" зарплату или даже "черную".

– Но и такую работу бывает сложно найти, много предрассудков, связанных с людьми старшего возраста, работодатель предпочитает "молодой коллектив" и часто предпенсионерам отказывают от места без объяснения причин, разве не так?

– Вы знаете, здесь есть определенное разделение по отраслям, по сферам занятости. Молодежь – это в большей степени сфера IT, сфера услуг и так далее, хотя и в сфере услуг сейчас достаточно людей работает старшего возраста. Тем не менее, есть дефицит работников, особенно квалифицированных, и в этом смысле сейчас уже таких предубеждений меньше.

Людей берут и ориентируются прежде всего на опыт, квалификацию, если приходит опытный человек, и он нужен конкретному предприятию, то его возьмут даже, может быть, с большей радостью, чем молодого, у которого опыта меньше. Очень много отраслей и в производстве, и в сфере услуг, где берут независимо от возраста даже пенсионеров, как мы видим, другое дело, что не оформляют с ними трудовые отношения.

– Как должно меняться законодательство, чтобы обеспечить официальной работой, трудовыми гарантиями новую и такую сложную категорию соискателей, которая появилась после пенсионной “реформы”?

– Законодательство, конечно, должно меняться. Возможно, есть смысл отменить уголовную ответственность и подумать об экономических стимулах для того, чтобы предпенсионеров не боялись брать официально на работу.

Здесь, безусловно, нужны административные меры, но эти меры связаны с легализацией, независимо от того, какого возраста человек, и те меры, которые предпринимаются с точки зрения цифровой экономики, электронного документооборота, они, наверное, должны охватывать трудовые договоры, нужна электронная база трудовых договоров для того, чтобы Рострудинспекция, контрольные органы не ходили проверять, а четко видели, кто работает, кто нет, есть трудовые договоры или нет.

Ну и третье, что безусловно нужно сделать, сейчас эта тенденция, мировая тенденция, очень быстро меняют компетенции профессиональные, очень быстро меняется востребованный навык работы, поэтому сейчас уже необходима государственная система непрерывного профессионального обучения людей.

Человек должен учиться в течение всей жизни и учиться не за свой счет – люди у нас небогатые – это должна быть государственная программа. И за счет бюджетных средств, либо за счет работодателей любой гражданин должен иметь право в течение жизни несколько раз переучиться, чтобы получить новую профессию, специальность – и это не обязательно безработный, а любой гражданин.