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Полиция задержала проплаченных навальнистами провокаторов, ехавших на автобусе в центр Москвы

15:02 1.09.2019
Фото с сайта bloknot.ru

Вчера, 31 августа, в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг

Организаторы мероприятия планировали использовать провокаторов и хулиганов, чтобы шествие переросло в массовые беспорядки. Однако сотрудники ДПС помешали их планам.

Так, источник в правоохранительных органах сообщил, что накануне протестной акции на подъезде к столице был задержан автобус с активистами. Все находящиеся в транспортном средстве не имели при себе документов удостоверяющих личность, поэтому были доставлены в отделение. Большинство задержанных отвечать на вопросы о цели визита в Москву отказались. Однако все же удалось выяснить, что они согласились посетить несогласованную акцию в Москве в качестве провокаторов. Разумеется, не бесплатно, а за определенную плату.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личности задержанных. Стоит отметить, что правоохранители также изучают вещи, найденные в автобусе вместе с активистами.

«Оппозиция» уже не первый раз обращается к услугам проплаченных активистов. По этой схеме они действовали во время митинга-концерта 10 августа, доставляя людей автобусами для создания массовости протеста. По итогам несанкционированной акции 27 июля выяснилось, что больше половины задержанных являются приезжими. В общем, использование подкупленных провокаторов из других городов стало для «оппозиционеров» традицией.

Стоит отметить, что незаконные митинги наносят ощутимый ущерб инфраструктуре города. Дело в том, что проплаченные хулиганы, отрабатывая свои деньги, готовы на многое. Так, после акции 10 августа они разбивали стекла у припаркованных автомобилей, кидали в толпу зажженные дымовые шашки, а также всячески провоцировали полицейских. В совокупности организованные «оппозицией» мероприятия принесли Москве ущерб в 237 миллионов рублей.  

Темы: В России
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