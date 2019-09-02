ФАС возбудила дело против правительства Пермского края

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Федеральная антимонопольная служба подозревает правительство Пермского края в нарушении антимонопольного законодательства при проведении конкурса по отбору оператора твердых коммунальных отходов.

Местный кабмин увеличил уставный капитал подведомственного предприятия, чтобы то смогло принять участие в торгах, сообщает пресс-служба ФАС.

Согласно данным ФАС России, 24 июля 2018 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru было размещено извещение о конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Пермского края. Для предотвращения срыва торгов законодательство предусматривает механизм обеспечения заявки, т.е. определенное количество денежных средств участника блокируется в качестве гарантии его участия и достоверности предоставляемой информации.

В этом случае размер обеспечения такой заявки составлял 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора, что составляет сумму более 211 млн рублей.

Правительство Пермского края в период проведения конкурсного отбора приняло распоряжение, в соответствии с которым уставной фонд подведомственного предприятия ПКГУП «Теплоэнерго» был увеличен на сумму в 231 млн рублей. При этом на дату размещения документации об отборе уставной фонд унитарного предприятия был значительно ниже (40,2 млн рублей).

Эти действия регионального органа власти обеспечили возможность унитарного предприятия участвовать в конкурсном отборе.

В октябре 2018 года Комиссия по проведению конкурсного отбора регионального оператора Пермского края провела процедуру вскрытия конверта с единственной заявкой на участие, где победителем стало ПКГУП «Теплоэнерго», с которым было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона.

При этом отмечается, что после проведения конкурсного отбора, сумма в 231 млн рублей, переведенных ранее, была возвращена в Правительство Пермского края. Уставной фонд ПКГУП «Теплоэнерго» уменьшился до первоначального уровня – 40,2 млн рублей.

«Это может свидетельствовать о том, что субсидия предоставлялась именно для обеспечения участия в конкурсе. С учетом выявленных фактов ФАС России усматривает связь между действиями регионального правительства, которые выразились в субсидировании ПКГУП «Теплоэнерго», и его победой в конкурсном отборе. Такие действия могут являться признаком нарушения Закона о защите конкуренции», - отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.