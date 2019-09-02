Дебилизация на марше? Зачем учиться

12:18

«Все школьные реформы этой самой школе идут только во вред. Оставили бы ее уже как есть. Или даже открутили назад, лет на 30»



© KM.RU, Наталья Ступникова

Все люди делятся на три группы: тех, кто любил свою школу, тех, кто ее терпеть не мог и тех, кто забыл, как все было на самом деле. Начало очередного учебного года – лишь повод «сверить часы»: с какой группой ты на сей раз.

На самом деле возможны «перебежки»: плохое с возрастом забывается, и тебе кажется, что в школе вообще все было прекрасно, даже «двойки». Однако, честно говоря, пока не дошел до той стадии «взросления», чтобы убедить себя в том, что каждый раз с нетерпением ждал 1 сентября и окончания каникул. Мол, когда уже, наконец, закончатся эти надоевшие каникулы. Хотя школа наша была хороша, теперь таких не делают. Впрочем, так теперь многие говорят.

Нынешнюю школу и систему образования в целом принято часто ругать. Например, дети перегружены: нагрузка на младшеклассников уже превысила 40 часов в неделю, а с кружками и дополнительными занятиями - так и все 47. А прок-то есть от такого упорного сидения-учения?

Согласно одному из недавних международных исследований (аналитической компании Harris Insights & Analytics и LEGO Education), российские дети, бедные, живут и учатся в состоянии самого большого стресса из-за успеваемости по сравнению с учениками в других странах. Даже старательные китайцы и то так не боятся. У нас в стрессе 79% школьников, в Китае 64%, далее плотно идут (тоже выше 50-60%) такие страны, как Германия, США и Япония.

Есть, конечно, новомодные методики, которые все, даже учебу превращают в игру, без домашних заданий и без оценок. Говорят, приносит плоды. Не знаю, может, где-то и приносит, но у нас это точно будет апогей (вернее, даже апофигей) дебилизма.

Но и это еще не все. Если верить общероссийскому мониторингу, проведенному в этом году ОНФ, три четверти российских школьников свои ГОУ СОШ (государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа), МСОШ (муниципальная средняя общеобразовательная школа) и МОУСОШ (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа) терпеть не могут. Им не нравится ни ходить туда, ни учиться.

Кстати, назовите уже имя того кретина, который придумал эти античеловеческие аббревиатуры вместо «школа номер такая-то». Страна должна узнать имя этого героя.

65% детей жалуются, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания (в 2017 году таких было 58%), а 59%, что не хватает на хобби. Школа в глазах подавляющего большинства школьников, скучна, а многие предметы – лишние, в смысле «в жизни не пригодятся».

С другой стороны, если учить тому, что «пригодится», то надо оставить только навыки сравнивать цены в супермаркетах и искать нужную информацию по «хештегам» в интернете. Даже иностранному языку учить уже не надо. Скоро переводчики в смартфонах смогут вместо вас спросить «хау мач» за границей.

Задавая домашнюю работу, учителя никак не соотносят это с временем, необходимым для выполнения других домашних заданий. Прогрессивные «реформаторы» в этой связи заговорили о том, что надо, мол, ввести нормативы предельной нагрузки школьников, а задания давать с учетом временных затрат. Скажем, дал задание прочесть книгу – укажи, сколько часов это займет.

Так в зарубежных СМИ (и даже в некоторых российских) теперь стали на сайтах указывать время прочтения заметки в минутах, чтобы современный страшно занятый и уставший умом и глазами человек, не дай бог, не перенапрягся. Мол, внимание, лонгрид, придется напрягать глазки аж 10 минут. Готовьтесь к напряжению, мы вас предупредили.

Не знаю насчет временных нормативов. Хорошо помню, что в наши времена мы сидели (те, кто вообще делал «домашку») довольно долго, а учителя никогда «не входили в положение».

Я не являюсь специалистом в области образования, но мне кажется, что все школьные реформы этой самой школе идут только во вред. Оставили бы ее уже как есть. Или даже открутили назад, лет на 30. Или вперед, но по самое не могу.

Так, чтобы без Минпроса, чтобы каждая школа сама решала, чему и как учить. Без школьных уроков и предметов, а чтобы учителя и ученики сидели на полу на коврике вместе в кружок и детки так готовились бы к взрослой жизни. Где все за них делают андроиды, собранные китайцами, а придуманные американцами.

Сужу по косвенному результату: количество необразованных до состояния полной неотесанности идиотов вокруг растет в геометрической прогрессии, они все более заметны на руководящих постах разного уровня и профиля, притом смотрятся весьма уверенно и дают указания.

Провалы в элементарных знаниях «подрастающей смены», на мой взгляд, чудовищны. Хотя есть оптимисты, которые успокоят: просто они владеют иными знаниями, умениями и навыками, не надо судить по нашим «олдскульным меркам». Ну-ну.

Кстати, вузовские преподаватели тоже все как один жалуются на упадок знаний. По-прежнему, правда, откуда-то все равно берутся выпускники школ талантливые и знающие, но это, скорее, исключение, подтверждающее общее печальное правило: дебилизация на марше.

Даже грамотно писать и говорить по-русски умеет все меньшее количество людей. В том числе там, где такое умение является частью профессиональных обязанностей. А, с другой стороны, их же понимают им подобные, можно общаться и переписываться на уровне «ну чо? а он чо? а ты че? во, блин».

Даже гоблины могут быть счастливы в простоте своей. А главное, понятны. И чтоб не умничать. Потому как многие знания – многие печали. Это важнейший политический лозунг наших дней. Он таки должен стать открытым и честным руководством к действию.

Школьные учителя, в которые всегда рекрутировали из педвузов (а туда шли не самые сильные выпускники школ), кажется, вот-вот окончательно превратятся в загнанных и затравленных «болванчиков».

С каждым годом они должны заполнять все больше формуляров всевозможной отчетности и находятся от этого, возможно, в еще большем стрессе, чем сами школьники. Они замордованы бюрократией хуже, чем в наше школьное время мордовали парткомы, им некогда заниматься самообразованием и повышением квалификации.

Некогда даже голову поднять над тетрадками и электронными дневниками, работой на две ставки, чтобы героически и самоотверженно тем самым выполнить «майские указы» по повышению себе зарплаты до 100% от средней по региону.

Кстати, почему 100%? Ведь это, как правило, убогий уровень в сравнении с задачами, стоящими перед теми, кто воспитывает и учит «наше будущее». Выходит, такое будущее и получится?

Российский школьный учитель, по сравнению с коллегами из развитых и даже не очень развитых стран, по-прежнему нищий. Средняя зарплата учителя по стране (даже с учетом относительно высоких зарплат директоров и прочего школьного начальства) – около 45 тыс.

Примерно полмиллиона в год. Правда, в Москве она достигла 114 тысяч. Для сравнения, в странах ОЭСР она в среднем составляет 45 тыс. долларов в год, в Германии - 61 тысячу, примерно столько же - в США. Кстати, в районе Пекина учитель школы в среднем получает эквивалент примерно 2 тыс. долларов США в месяц.

А нищета в материальном плане часто порождает нищету духом. И даже не будем говорить о работе в избирательных комиссиях, что требует определенной доли гибкости спины, скажем так.

Просто упомянем как данность, что, признавая за учителем право и необходимость быть авторитетом в глазах учеников, лишь каждый десятый школьник в стране может назвать в качестве такового конкретного учителя в собственной школе.

Впрочем, самая большая беда нашей школы лежит вне ее. Она называется «невостребованность знаний и квалификации».

Как только школьник начинает задавать неудобные вопросы, то один из них становится примерно следующим: зачем мне пахать в школе, а потом в университете, если Маша, Петя, Вася и Махмуд, детки богатых и влиятельных родителей, купили все оценки, дипломы и получили «тепленькое» место в бизнесе или учреждении?

К чему писать диссертацию, если даже министры, не говоря о многих депутатах и прочих начальниках, вполне обходятся «липовыми»? И им за это «двойки» никто не ставит. К чему эти потуги, если профпригодность является далеко не самым главным фактором, определяющим успех карьеры, уровень доходов и благосостояния?

Не говоря о том, что можно - и модно, это едва ли не образцовая «история успеха» нынче - вообще быть круглой дурой (дураком), выбившись «в люди» в роли «светской дамы», «тусовщика», «топ-блогера» - и жить припеваючи. Имея миллионы подписчиков (фанатов, стремящихся подражать) в Instagram и роскошные рекламные контракты.

По сравнению с этими кумирами какие-то там школьные учителя, а также вузовская профессура точно не пользуются авторитетом, на них смотрят как на «лузеров», не способных устроиться в этой жизни.

А так, конечно, можно было бы веско возразить на все эти наивные опросы про «нравится-не нравится учиться в школе».

А с чего, собственно, в школе должно нравиться? Именно это слово. Это труд, он основан на слове «надо». Которое, конечно, не является модным в современной системе воспитания, однако без него, увы, никак. И этот труд не обязательно должен быть именно «интересным», вы же не в кино пришли и не в цирк.

И в жизни вовсе не всегда будет только интересная работа, а иногда (чаще всего) просто та, что есть – «и скажи спасибо за это».

Хотя, конечно, стремление к счастью никто не отрицал, оно даже у некоторых в конституции прописано. Так что, на всякий случай, всех причастных – с новым учебным годом! Учитесь хорошо. Может, и в самом деле пригодится. Ну вдруг…

P.S. Согласно одному из опросов, не менее трети выпускников школ потом не хотят ни учиться дальше, ни работать. Видимо, тоже не понимают, зачем. А может, просто лентяи и необразованные дураки. В свой первый класс они шли наверняка, как на праздник. С букетом цветов. А потом что-то пошло не так.

Автор: Георгий Бовт