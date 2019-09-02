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Путин в шутку предложил назначить Мутко главой затопленного Тулуна

15:11 2.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром города.

Как сообщило РИА «Новости», Путин раскритиковал работу нынешнего главы Тулуна Юрия Карих по ликвидации последствий ЧП и назвал ее некомпетентной. На просьбу одного из местных жителей назначить новую власть, президент сказал, что «можно Мутко назначить».

Глава государства отметил медленный темп решений проблем ремонта жилья.

«Многие семьи — более 17 тысяч человек — лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что на решение этой проблемы из федерального бюджета целевым образом было выделено более 14 миллиардов рублей.

«Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье... Надо неформально к этим вопросам подходить. Это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть», - добавил президент.

Глава государства прилетел в Иркутскую область 2 сентября, чтобы проверить, как выполняются поручения по восстановлению населенного пункта.

Темы: Россия, Иркутская область, Наводнения и затопления территорий, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 23:27
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

В каждой шутке есть доля шутки, остальное-правда.
02.09.2019, 21:40
Гость: Жека

Какой тонкий чухонский юмор у раба на галерах, у людей трагедия
02.09.2019, 21:35
Гость: Сердечник

плох тот министр, который не хочет стать главою тулуна
Все комментарии (16)
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