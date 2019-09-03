Суд признал блогера виновным в экстремизме из-за поста в Twitter

10:55

Блогера Владислава Синицу признали виновным в экстремизме из-за поста в Twitter, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Пресненского суда.

По версии обвинения, блогер опубликовал запись, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", а его мотивом было желание "возбудить ненависть и вражду".

Прокурор запросил для Синицы шесть лет колонии по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия". Суд в итоге приговорил блоггера к пяти годам колонии общего режима.

Суд согласился, что текст, опубликованный в соцсети 30-летним жителем Люберец под псевдонимом Макс Стеклов (Владислав Синица), кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве.

Свидетелем обвинения выступил росгвардеец.

"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — заявил он суду.

Сам подсудимый себя виновным не признал: блогер настаивает, что его слова вырваны из контекста.

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