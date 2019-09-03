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Суд признал блогера виновным в экстремизме из-за поста в Twitter

10:55 3.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Блогера Владислава Синицу признали виновным в экстремизме из-за поста в Twitter, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Пресненского суда.

По версии обвинения, блогер опубликовал запись, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", а его мотивом было желание "возбудить ненависть и вражду".

Прокурор запросил для Синицы шесть лет колонии по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия". Суд в итоге приговорил блоггера к пяти годам колонии общего режима.

Суд согласился, что текст, опубликованный в соцсети 30-летним жителем Люберец под псевдонимом Макс Стеклов (Владислав Синица), кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве.

Свидетелем обвинения выступил росгвардеец.
"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — заявил он суду.

Сам подсудимый себя виновным не признал: блогер настаивает, что его слова вырваны из контекста.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Блоги-СМИ в России
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 14:50
Гость: Титус

любые выпады в сторону системы
=====
А я читаю - угрозы в адрес детей.
03.09.2019, 14:49
Гость: Титус

Да это в чистом виде речь этого Синицы на каком-то митинге. Только этот Коля ещё не успел угрожать детям.
03.09.2019, 14:47
Гость: Титус

Один либероидный ..... цитирует с либероидного сайта других ,... и считает, что в них есть что-то умное и оригинальное. Счастье этих ...., что они не успели написать такую же гнусность, как и этот блохер. А так, сидели бы на скамье подсудимых вместе с этим Синицей (который Макс Стеклов).
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