Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

13:05

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как предполагалось ранее, оба погибших летчика находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Кабина была извлечена из образовавшейся воронки.

Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.

Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.