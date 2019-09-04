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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

13:05 4.09.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как предполагалось ранее, оба погибших летчика находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Кабина была извлечена из образовавшейся воронки.

Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился. 

Темы: Происшествия, Происшествия в армии, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 19:37
Гость: Татьяна Алексеевна

ПарашЮты, жертва ты егэ. И перед поэтому следует ставить запятую. Тебе дворником только работать.
04.09.2019, 15:25
Гость: Су 25

Видимо парашуты в дефиците поэтому они и погибли.......
04.09.2019, 13:58
Гость: IgS

Повторюсь: что делать чтобы избежать таких трагедий представлялось и теоретически и в виде предсерийных прототипов для Сухого в ... 1994 году. Устройство до сих пор там! Имеется АКТ госиспытаний.

Теория и развитие активного системного контроля и объяснялась и докладывалась в Англии на Бритиш Аэроспейс совещаниях в 95м, в США на конгрессах и на Боинге 98-99, Европе В Греции на ИФАК98, Болонье ИФАК 07.09.2001!!!...
Сделаны проекты для частных самолетов в рамках Евро-проектов, эксперты из Франции, Германии, Англии России приглашались, Представлены на МАКС 2007, в штаб-квартире Аэробуса по приглашению
CEO в 2007. Наконец, Шпрингер издал книгу:

springer. com/gb/book/9783319468129

И вместо внедрения единственная заметная деятельность в РФ - присвоить результаты... а надо бы внедрять. Путин дал добро на эту работу - есть подтвержденные свидетельства, не уверен что он поощрял попытки перепатентования. Россия мировой лидер в авиационных авариях исчисляются сотнями и разбившиеся самолеты и тысячами погибшие люди, Может надо принимать меры к виновным? Есть статья преступная халатность, оказывается.

Жаль ребят, ужасно, герои. Уходят герои, госдума и олигархи остаются...
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