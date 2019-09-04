Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как предполагалось ранее, оба погибших летчика находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Кабина была извлечена из образовавшейся воронки.
Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.