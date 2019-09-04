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Путина обеспокоило снижение численности населения на Дальнем Востоке

14:58 4.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока отметил снижение численности населения региона. Глава страны обратил внимание участников обсуждения на то, что тревожные цифры — это системный индикатор эффективности программ развития.

«Один из главных индикаторов — численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в „красной“ зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться», — приводит «Интерфакс» слова российского президента.

Путин с сожалением отметил тенденцию к реальной убыли населения этого отдаленного от Москвы региона. Он подчеркнул, что «тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает».

По словам российского лидера, приток населения растет по сравнению с показателями прошлых лет, однако он не покрывает то количество людей, которое покидает Дальний Восток.

В сентябре 2018 года Путин поручил обеспечить жителей региона достойными зарплатами и возможностью пользоваться качественными услугами.

Темы: Россия, Дальний Восток, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 23:03
Гость: Ёлопукки

в стране осталось не больше 60-80 млн коренного населения
04.09.2019, 21:29
Гость: Шарманка

Это его волнует? 20 лет на троне и не волновался! Никто этому не поверит, вот поддержкой миллиардеров за счет пенсионеров, это факт! Еще, что озабочен строительством стадионов, чемпионатами с мундиалями и олимпиадами, парадами и салютами.... Неужели еще двадцать лет сидеть на троне будет!!!
04.09.2019, 20:37
Гость: Ганс

А пригласите миллионов 300 - 400 китайски0 мужчин , дайте российское гражданство - вот и решит рф демографическую проблему .
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