На Эллу Памфилову напали с электрошокером в ее доме

12:58

В Подмосковье совершено нападение на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Как пишет "Интерфакс", неизвестный проник в дом Памфиловой, ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч.3 ст. 162), сообщила пресс-служба МВД.

Дом Памфиловой находится в городском округе Истра. Полиция получила жалобу о нападении в ночь на пятницу 6 сентября, около 1:30.

"Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова," - говорится в пресс-релизе.

С ее слов, мужчина в маске влез на террасу ее дома через окно. Он несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.

Основной версией следствия является нападение с целью ограбления.

Расследованием занимается следователь из Истры, руководство МВД России взяло дело на контроль.