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На Эллу Памфилову напали с электрошокером в ее доме

12:58 6.09.2019
Фото с сайта 24smi.org

В Подмосковье совершено нападение на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Как пишет "Интерфакс", неизвестный проник в дом Памфиловой, ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч.3 ст. 162), сообщила пресс-служба МВД.

Дом Памфиловой находится в городском округе Истра. Полиция получила жалобу о нападении в ночь на пятницу 6 сентября, около 1:30.

"Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова," - говорится в пресс-релизе.

С ее слов, мужчина в маске влез на террасу ее дома через окно. Он несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.

Основной версией следствия является нападение с целью ограбления.

Расследованием занимается следователь из Истры, руководство МВД России взяло дело на контроль.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 21:16
Гость: *

"Неужто первый партизан пошёл?.. )))" - какие, нахрен, "партизаны"? Она же под охраной ФСО, там даже комары с пропусками летают!
06.09.2019, 18:33
Гость: А разве перед нападением на Памфилову

на КМ не было публикаций, возбуждавших ненависть к Памфиловой?
06.09.2019, 17:44
Гость: Ссссс!!!!!!

Это просто смешно,это просто пиар.Эта людоедка,позиционирующая себя правдолюбкой,угнетаемой плохими чиновниками была правильно (что удивительно) оценена как нужный кадр.И как же она оправдывает оказанное доверие,ведя себя в ЦИКе как последняя дрянь и сволочь.Шокер?Это смешно.Кол!!!!
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