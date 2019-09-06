Собянин заявил, что без Москвы регионы «окунутся в нищету»

20:34

В России произойдет катастрофа, если не будет Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Так он прокомментировал тезис о том, что Москва живет за счет других регионов.

«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» в канун 872-летия Москвы.

Мэр опроверг тезис о том, что столица России живет за счет регионов. По его словам, всё с точностью до наоборот - это Москва выделяет регионам, как донор бюджета, до двух триллионов рублей - примерно по 13,7 тысяч на каждого гражданина страны в год и принимает на работу миллионы приезжих. Собянин указал, что столица производит «больше 20% ВВП» России, около двух миллионов рабочих мест для людей из близлежащих городов и порядка 3,5 млн рабочих мест по всей стране, пишет издание URA.RU.