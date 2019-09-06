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Глава СПЧ предложил предоставить Памфиловой госохрану

15:55 6.09.2019
Элла Памфилова
Фото с сайта 24smi.org
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В Совете по правам человека заявили, что председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, которая в ночь на 6 сентября пострадала от разбойного нападения, нужно предоставить госохрану. Об этом агентству "Интерфакс" заявил председатель СПЧ Михаил Федотов. 

"Мы крайне обеспокоены нападением на Эллу Александровну. Для нас она не только председатель ЦИК, но и наш добрый друг, и основатель и многолетний руководитель СПЧ", - заявил Федотов.

Памфилова руководила Советом с 2004 по 2010 год, а с 2014 по 2016 годы была уполномоченным по правам человека в России.

Памфилова не относится к лицам, охраняемым госорганами, заявили в пресс-службе Центризбиркома: "охраняется только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии". Для руководства комиссии госохрана не предусмотрена.

О нападении на Памфилову сообщила пресс-служба МВД. В ночь на пятницу в дом чиновницы в городском округе Истра в Подмосковье проник неизвестный в маске. Она застала его на террасе. Он ударил ее несколько раз электрошокером и скрылся. Она вызвала полицию. Основной версией нападения на дом следствие считает взлом с целью ограбления.

Днем в пятницу Памфилова уже принимала участие в международной конференции в Москве, отметили в ЦИК.

Темы: Центризбирком
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 18:40
Гость: Досточно

купить металлические стулья.
06.09.2019, 18:28
Гость: Арашуковщина, сплошная арашуковщина!

Всем коррупционерам, наперсточникам и ворам госохрану, а порядочные люди должны сами о себе думать!
06.09.2019, 18:14
Гость: 12 стульев

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда

7 июня 19.. г. в газете «Станок» в отделе «Что случилось за день» была опубликована заметка под названием «Попал под лошадь». В ней, в частности, говорится, что я, Бендер О.И., попал под лошадь и отделался легким испугом.

Эта заметка носит клеветнический характер и является ложью, так как на самом деле это извозчик отделался легким испугом, а не я. Общеизвестно, что эту газету читают все уважающие себя люди, в результате чего я оказался опозоренным перед всем миром.

Считаю, что данной публикацией мне нанесен моральный вред, поскольку были попраны мои честь и достоинство и причинены глубокие нравственные страдания, компенсацию которых я оцениваю в 1 тысячу рублей.
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