Глава СПЧ предложил предоставить Памфиловой госохрану

15:55

В Совете по правам человека заявили, что председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, которая в ночь на 6 сентября пострадала от разбойного нападения, нужно предоставить госохрану. Об этом агентству "Интерфакс" заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Мы крайне обеспокоены нападением на Эллу Александровну. Для нас она не только председатель ЦИК, но и наш добрый друг, и основатель и многолетний руководитель СПЧ", - заявил Федотов.

Памфилова руководила Советом с 2004 по 2010 год, а с 2014 по 2016 годы была уполномоченным по правам человека в России.

Памфилова не относится к лицам, охраняемым госорганами, заявили в пресс-службе Центризбиркома: "охраняется только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии". Для руководства комиссии госохрана не предусмотрена.

О нападении на Памфилову сообщила пресс-служба МВД. В ночь на пятницу в дом чиновницы в городском округе Истра в Подмосковье проник неизвестный в маске. Она застала его на террасе. Он ударил ее несколько раз электрошокером и скрылся. Она вызвала полицию. Основной версией нападения на дом следствие считает взлом с целью ограбления.

Днем в пятницу Памфилова уже принимала участие в международной конференции в Москве, отметили в ЦИК.